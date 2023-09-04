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大灣區GBA專題：港消委受理內地26市投訴 涵蓋電商

【明報專訊】除在當地直接申訴，很多人未必知道，回港後也可向香港消委會尋求協助。香港消委會至今共與26個內地省市的消費者保護組織簽訂合作諒解備忘錄，建立投訴個案互通機制。這意味港客不僅可在相關省市投訴，若在返回香港後才發現問題，也可向香港消委會投訴。

2018年，《粵港澳大灣區消費維權合作備忘錄》在澳門簽署，標誌內地9市及香港、澳門的消費者委員會建立合作機制，消費者在大灣區9+2城市任何一地購物，一旦發生糾紛，即使返回所在地，都可透過當地消委會尋求解決。2019年，這一機制從大灣區擴展到廣東省。

根據備忘錄，若符合受理條件，接到投訴的消費者組織需在15個工作日內轉達給消費發生地的消費者組織，由對方調查再回饋結果，通常在40個工作日內處理完畢，但若情况複雜，時間或會加長。

淘寶京東美團攜程均受管

此外，香港消委會於2019年11月與中國消費者協會達成合作協議，加入「電商消費維權直通車平台」（以下簡稱「平台」）計劃。港人較多使用的淘寶天貓、京東、美團、餓了麼、大眾點評、攜程、滴滴出行等均在該「平台」。假如有消費者與上述電商內的商戶發生消費糾紛，可向香港消委會尋求協助，消委會將投訴詳情上載至「平台」數據系統，之後電商可直接從系統獲取投訴詳情，並直接聯絡投訴人，「平台」會記錄個案跟進進度及結果，消委會亦可登入了解。

廣東合邦律師事務所律師林廣健表示，據他了解不是很多人知道這種申訴途徑，不過他指出，內地的消委會是半官方組織，多數作用是協商調解，而處理「12315」投訴的是市場監督管理局，屬於對經營者有執法權的政府部門，較有震懾力。

相關字詞﹕消費 投訴 大灣區

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