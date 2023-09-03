周二商接油柑頭首置 房協需重訂融資方案

明報記者 黃偉超

房協執委會周二將舉行特別會議討論油柑頭首置項目，由管理層匯報項目初步工程評估及預算。據悉，房協人員早前到油柑頭項目選址實地了解，認為要解決多項問題，部分更非短期可克服。房協發言人回應本報查詢重申，房協樂意與政府就油柑頭項目進一步商討細節安排，目前沒資料補充。

位置複雜問題多 非短期可解

身兼地產建設商會執委會主席的會德豐地產主席梁志堅，早前曾回應本報查詢稱油柑頭首置地「猶如森林」，「從照片看，都見到有很多樹木覆蓋」，該幅未平整土地的工程難度影響發展商入標意欲。消息人士表示，房協初步評估亦認為項目位置複雜，需克服多項挑戰，例如基建配套等，不會低估工程難度。

資金回籠期長 盼商補地價細節

此外，財政負擔亦是房協承建項目一大挑戰。消息人士表示，縱使政府現時批地予房協興建資助出售房屋，補地價金額只需三分之一，但房協正規劃及興建25個項目，額外增加發展項目帶來新支出，且項目土地未平整，意味數年後才建成，資金回籠期更長，房協須尋求政府支持，包括探討支付補地價時間和方式，如延期或分期支付等。

房協原計劃年底訂定融資方案，消息人士稱現時要重新制訂財務安排及新融資方案，其中包括研究原本毋須出售的資產及財務組合，亦要因應新項目而改變。

一名不具名的房協執委會委員向本報稱，希望會上可了解政府向房協提出的條件。該委員解釋，以什麼成本興建及什麼條件出售單位，是房協重要考慮因素。「出售單位的定價準則如何？房協從未推出過首置項目，究竟是類似市建局模式？抑或沿用招標條件？但房協不是發展商，當中會否可調整？」該委員又希望當局交代今次是否單次安排，「油柑頭是房協唯一首置項目，抑或是『其一』？」

議員：邀官員交代是否單次安排

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，房屋局邀請房協承建油柑頭首置項目，政策及安排方面應切合房協實際情况，在不影響政府政策公平及減少項目延誤的大前提下，應盡量配合房協需要。梁又說，會邀請官員向房屋事務委員會交代資助置業政策未來發展，包括首置是否要改由房協及市建局承建及置業階梯會否調整，相信或會在10月的會議討論。