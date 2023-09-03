明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

周二商接油柑頭首置 房協需重訂融資方案

【明報專訊】荃灣油柑頭首置項目上月23日流標，房屋局隨即邀請房協接手承建。據悉，房協周二（5日）將召開執行委員會特別會議，由管理層向執委會簡報油柑頭項目初步工程評估及預算。據可靠消息透露，初步評估油柑頭項目所涉財政支出高、工程難度大，房協需克服多項挑戰，冀與政府商討補地價時間及方式，房協本身亦需重新訂立未來融資及財務安排。有執委會委員期望政府交代房協日後是否需繼續承建更多首置項目。

明報記者 黃偉超

房協執委會周二將舉行特別會議討論油柑頭首置項目，由管理層匯報項目初步工程評估及預算。據悉，房協人員早前到油柑頭項目選址實地了解，認為要解決多項問題，部分更非短期可克服。房協發言人回應本報查詢重申，房協樂意與政府就油柑頭項目進一步商討細節安排，目前沒資料補充。

位置複雜問題多 非短期可解

身兼地產建設商會執委會主席的會德豐地產主席梁志堅，早前曾回應本報查詢稱油柑頭首置地「猶如森林」，「從照片看，都見到有很多樹木覆蓋」，該幅未平整土地的工程難度影響發展商入標意欲。消息人士表示，房協初步評估亦認為項目位置複雜，需克服多項挑戰，例如基建配套等，不會低估工程難度。

資金回籠期長 盼商補地價細節

此外，財政負擔亦是房協承建項目一大挑戰。消息人士表示，縱使政府現時批地予房協興建資助出售房屋，補地價金額只需三分之一，但房協正規劃及興建25個項目，額外增加發展項目帶來新支出，且項目土地未平整，意味數年後才建成，資金回籠期更長，房協須尋求政府支持，包括探討支付補地價時間和方式，如延期或分期支付等。

房協原計劃年底訂定融資方案，消息人士稱現時要重新制訂財務安排及新融資方案，其中包括研究原本毋須出售的資產及財務組合，亦要因應新項目而改變。

一名不具名的房協執委會委員向本報稱，希望會上可了解政府向房協提出的條件。該委員解釋，以什麼成本興建及什麼條件出售單位，是房協重要考慮因素。「出售單位的定價準則如何？房協從未推出過首置項目，究竟是類似市建局模式？抑或沿用招標條件？但房協不是發展商，當中會否可調整？」該委員又希望當局交代今次是否單次安排，「油柑頭是房協唯一首置項目，抑或是『其一』？」

議員：邀官員交代是否單次安排

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，房屋局邀請房協承建油柑頭首置項目，政策及安排方面應切合房協實際情况，在不影響政府政策公平及減少項目延誤的大前提下，應盡量配合房協需要。梁又說，會邀請官員向房屋事務委員會交代資助置業政策未來發展，包括首置是否要改由房協及市建局承建及置業階梯會否調整，相信或會在10月的會議討論。

上 / 下一篇新聞