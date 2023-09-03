77小學縮班 稱提供合併方案 蔡若蓮：殺校其實不存在

津小議會不同意說法 籲人口低潮寬待教育界

蔡若蓮昨在有線新聞節目《有理有得傾》重申，學生人口正結構性下跌，指東區、南區和黃大仙區較受影響。她預計兩年後人口數字會較急速下滑，尤其影響中學學生人數。按教育局統計，居港6歲學齡人口由今年57,300人跌至2029年的50,000人，同期居港12歲學齡人口由71,600人跌至60,100人。

被問是否已有縮班殺校潮，蔡稱「殺校其實不存在」，稱今學年5間津小被「派0班」小一，但學校「仍然存在」，早前有發展方案供選擇，包括合併、轉私立營辦小一級，如行不通才會逐步停辦，「不存在教育局不讓他們辦學，事實上他們沒有學生，學校存在是為照顧學生學習需要」。翻查資料，5間派0班小學中，黃大仙獻主會溥仁小學申請「特別視學」救校方案被拒，最快2026/27學年停辦。

蔡若蓮昨在港台《星期六問責》稱，開班涉很多公帑，每班人數太少會影響群育發展，認為須實事求是，按實况調整。

津貼小學議會署理主席蘇炳輝不同意「殺校不存在」說法，以合併方案為例，「等於其中一校停辦」。他稱今年全港77間小學縮班，數字超乎想像，認為學生人口下跌及移民潮帶來雙重打擊，擔心明年再有幾間小學被「派0班」。蘇建議局方採用可加可減機制，人口低潮時接受學校收生較少，人口回升時增加收生，認為有利教界長遠發展。

此外，教育局早前更改中學開班機制，本月「數人頭」後，若中學連續兩年獲准開兩班中一，第三個學年中一班數將封頂為兩班，有別以前可開3班，教界代表憂造成弱者愈弱。蔡若蓮在商台《政經星期六》稱，過往容許派3班屬「虛位」，學校未必能收足學生，新機制減少中學收生壓力，讓教師聚焦教學。