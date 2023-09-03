民主黨籌款晚宴轉場 「場地問題」 酒店未解釋原因

民主黨定於9月4日在馬哥孛羅香港酒店舉辦籌款晚宴，以「Stay」（留下）為主題，寓意為留下來的人，筵開15席。據了解，晚宴的「賣枱」反應不錯，有政商界答允捧場；但黨內未有討論是否邀請政府官員出席。根據晚宴的邀請卡，一圍12位的票價為1.8萬元，另設每位1500元的貴賓價及每位800元的普通門票，民主黨早前表示，未就晚宴訂立籌款目標。

民主思路稱無能力買枱

對於早前有消息指，民主思路湯家驊亦有買枱支持民主黨的籌款晚宴，民主思路昨發聲明澄清，該智庫規模尚小，仍積極尋求各界支持，並未有能力支持任何組織的籌款活動，而湯家驊本人則一直謝絕參與同類型的公開活動。

民主黨去年起曾三度嘗試舉辦籌款宴會，預訂的場地先後因為新冠疫情清潔、需要維修煤氣等不同因素而遭臨時取消，最終僅在今年3月筵開兩席，多名領導層、黨元老、立法會前議員等出席。

曾批評港隊羽毛球代表伍家朗在東京奧運穿全黑球衣作賽的青年民建聯副主席穆家駿，近日撰文指民主黨屢辦籌款晚宴遭拒絕非偶然，形容該黨「自甘墮落」，酒樓食肆不願為其服務，並質疑今次的晚宴「很可能成為民主黨繼續隱性宣揚、散播違法抗爭信息的平台」。

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