憶熱鬧節慶 龍舟會麒麟隊盼傳承

天后娘娘一直深受茶果嶺村民信奉。根據古物諮詢委員會資料，原位於茜草灣（現麗港城）的舊天后宮1912年被颱風摧毁，後來四山（鯉魚門、牛頭角、茜草灣及茶果嶺）村民集資重建，但又因地區發展而拆卸，最後在政府協助下於毗鄰茶果嶺村的位置重建，1948年開幕。每逢農曆三月二十三日的天后誕，善信前來參拜賀誕，也有粵劇戲班上演神功戲，天后宮見證着四山社區的歷史和社會發展。

天后宮四山合建 賀誕兼具聯誼

茶果嶺鄉民聯誼會主席邱錦榮表示，天后誕是茶果嶺村年度盛事，聯誼會每年都落力舉辦各種慶祝活動，例如搶花炮、舞麒麟、大戲表演、龍獅及花炮巡遊等，賀誕的除了本村村民，鄰村村民和已外遷的人都會專程回來，如同熱鬧又隆重的嘉年華。邱說，舉辦天后誕目的不僅祈求村落來年順利，更希望延續鄰里情誼，傳承傳統。

幾十年來的天后誕，茶果嶺麒麟隊都會「接」天后娘娘到戲棚賞戲，晚上再「送回」天后宮。71歲麒麟隊主席羅悅屏（扭計叔）小時好動「百厭」，唯獨在節慶對奪目的麒麟目不轉睛，未夠10歲就決意拜麒麟師傅為師，當時每晚苦練紮馬兩小時，但從不後悔。

另覓地放麒麟道具免失傳

扭計叔說，舞麒麟是玩跳紮工夫，有分高低中馬步，又有分快板和慢板，講求節奏；隊內20多個成員會合力研究不同動物的神態，設計出「麒麟步」、「碌地沙」等步法。他又指着幾個麒麟頭說，成員會因應不同場合，在麒麟頭畫出相應的字和圖案，例如「囍」、「福」、福鼠等。他說，重建後會另覓地方放置麒麟道具，盡量不令傳統失傳。

茶果嶺的端午亦曾相當熱鬧。茶果嶺合義龍龍舟會會長郭金勝表示，在茶果嶺貨物起卸區擴展前，龍舟會放在天后宮對出空地，每逢端午都是合義龍龍舟隊到油麻地避風塘參與龍舟大賽的大日子，這艘可載48人的龍舟帶領他們贏了數屆「大龍」組別的冠軍，隊友和村民都感到驕傲和光榮，希望可保留。

1958年建造的合義龍雖已不再下海，但70年代連續數屆奪冠的「威水史」仍留在不少村民心中，它如今留守龍船棚，村民仍會上香供奉。

（城市保育）