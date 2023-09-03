茶果嶺村兩建築遺珠 團體倡保留

明報記者 李淑瑤

第一期範圍須明年上半年遷出

土拓署回覆稱，當局會分兩期做工地平整和基礎設施工程，以盡早將土地交予房協興建共約4500個公營房屋單位。第一期涉毋須清理的政府土地及收回小量私人土地，預計2026年交予房協，興建約1000個單位，2031年第二季入伙；第二期土地2028年交予房協，興建約3500個單位，2033年第四季入伙。地政總署今年1月向受影響住戶及業務經營者發信通知個別遷出期限（屬公營房屋第一期工程範圍為2024年上半年，其餘範圍為2025年上半年），並開始向確認符合資格者發放安置補償。

暫保留三級大屋 憂突兀獨豎

文物保育方面，據發展局今年5月遞交立法會文件，房協會負責保育活化，包括在羅氏大屋外闢設不少於20米的觀景廊，並為此建築四周闢設不少於10米的建築物間距，供市民觀賞；天后宮位於用地邊界外，不會受發展影響，房協會在發展項目內毗鄰天后宮的位置闢設不少於900平方米的緩衝區予公眾使用。

據古物諮詢委員會資料，樓高兩層的羅氏大屋約建於1900年，據說羅氏家族來自廣東淡水，是最早聚居於茶果嶺村的姓氏之一；該石屋在1950至80年代期間起改建為廠房，其後亦先後用作倉庫和住宅，相信是區內現存最悠久民居之一。

黃洪銓認為，羅氏大屋雖獲原址保留，但規劃發展時須思考如何向公眾表達這幢大屋與巷里格局的關係，例如大屋與村內其他古屋一樣以茶果嶺當時盛產的花崗石興建，是東九龍一眾打石村的屋宇特色，更見證茶果嶺打石行業興衰。他提議或許能把這些古屋的建屋石材重用於未來發展項目中，而非讓大屋格格不入地單獨豎於將來的屋邨之間。

磁泥廠花崗石建成 見證採礦史

黃洪銓指出，村內值得保留的還有磁泥廠，同樣以花崗石建成，估計樓高10米，牆身建有扶壁支撐，是全村最高建築。他解釋，由1900至80年代，茶果嶺另一著名礦業是開採高嶺土。高嶺土又稱磁泥或白泥，是製作瓷器及瓷磚的原材料，當時山上採礦工人會沿着斜坡將原材料搬運到磁泥廠，原材料經廠裏工人包裝，運到磁泥廠對出碼頭上船，除供應香港更外銷至日本。如今磁泥廠成了回收紙廠。

鄉公所仍是聚腳地 每年辦節慶

黃洪銓說，保育非所有建築物都不遷不拆，但強調「有村才有人」，政府應嘗試保留鄉公所（1956年建成，1977年改名「茶果嶺鄉民聯誼會」）等代表建築，或另外安排地方安置村民每年舉辦天后誕及魯班先師誕的物品。他說，鄉公所以前扮演聯繫村民及治理民生的角色，如防火、治安、舉辦活動等，如今聯誼會仍是不少村民聚腳的地方，並每年舉辦傳統節慶活動。

（城市保育）