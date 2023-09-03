茶果嶺村兩建築遺珠 團體倡保留

【明報專訊】隨着竹園聯合村今年下半年起分階段展開工程，同屬市區寮屋區重建項目的茶果嶺村，預計受影響者明年上半年遷出後開展第一期範圍的工地平整和基礎設施工程。發展局回覆稱，根據現時茶果嶺村發展計劃，兩幢三級歷史建築羅氏大屋和天后宮會原址保留。「香港探古」創辦人黃洪銓表示，茶果嶺村建於英國政府接管新界前，村內另有磁泥廠和鄉公所值得保留，並建議政府另安排地方放置村民舉行天后誕的物品，讓傳統延續。
明報記者 李淑瑤
第一期範圍須明年上半年遷出
土拓署回覆稱，當局會分兩期做工地平整和基礎設施工程，以盡早將土地交予房協興建共約4500個公營房屋單位。第一期涉毋須清理的政府土地及收回小量私人土地，預計2026年交予房協，興建約1000個單位，2031年第二季入伙；第二期土地2028年交予房協，興建約3500個單位，2033年第四季入伙。地政總署今年1月向受影響住戶及業務經營者發信通知個別遷出期限（屬公營房屋第一期工程範圍為2024年上半年，其餘範圍為2025年上半年），並開始向確認符合資格者發放安置補償。
暫保留三級大屋 憂突兀獨豎
文物保育方面，據發展局今年5月遞交立法會文件，房協會負責保育活化，包括在羅氏大屋外闢設不少於20米的觀景廊，並為此建築四周闢設不少於10米的建築物間距，供市民觀賞；天后宮位於用地邊界外，不會受發展影響，房協會在發展項目內毗鄰天后宮的位置闢設不少於900平方米的緩衝區予公眾使用。
據古物諮詢委員會資料，樓高兩層的羅氏大屋約建於1900年，據說羅氏家族來自廣東淡水，是最早聚居於茶果嶺村的姓氏之一；該石屋在1950至80年代期間起改建為廠房，其後亦先後用作倉庫和住宅，相信是區內現存最悠久民居之一。
黃洪銓認為，羅氏大屋雖獲原址保留，但規劃發展時須思考如何向公眾表達這幢大屋與巷里格局的關係，例如大屋與村內其他古屋一樣以茶果嶺當時盛產的花崗石興建，是東九龍一眾打石村的屋宇特色，更見證茶果嶺打石行業興衰。他提議或許能把這些古屋的建屋石材重用於未來發展項目中，而非讓大屋格格不入地單獨豎於將來的屋邨之間。
磁泥廠花崗石建成 見證採礦史
黃洪銓指出，村內值得保留的還有磁泥廠，同樣以花崗石建成，估計樓高10米，牆身建有扶壁支撐，是全村最高建築。他解釋，由1900至80年代，茶果嶺另一著名礦業是開採高嶺土。高嶺土又稱磁泥或白泥，是製作瓷器及瓷磚的原材料，當時山上採礦工人會沿着斜坡將原材料搬運到磁泥廠，原材料經廠裏工人包裝，運到磁泥廠對出碼頭上船，除供應香港更外銷至日本。如今磁泥廠成了回收紙廠。
鄉公所仍是聚腳地 每年辦節慶
黃洪銓說，保育非所有建築物都不遷不拆，但強調「有村才有人」，政府應嘗試保留鄉公所（1956年建成，1977年改名「茶果嶺鄉民聯誼會」）等代表建築，或另外安排地方安置村民每年舉辦天后誕及魯班先師誕的物品。他說，鄉公所以前扮演聯繫村民及治理民生的角色，如防火、治安、舉辦活動等，如今聯誼會仍是不少村民聚腳的地方，並每年舉辦傳統節慶活動。