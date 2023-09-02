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長者社區券擴應用 可租輔助科技產品

【明報專訊】政府2013年起推出「長者社區照顧服務券試驗計劃」，以「錢跟人走」模式讓合資格長者選擇切合個人需要的社區照顧服務，今年7月底共7377名長者正接受社區券服務。社署昨宣布將計劃恒常化，並改名為「長者社區照顧服務券計劃」，推出多項新措施，包括將社區券適用範圍擴展至輔助科技產品租借服務。

可同時選購兩單位服務

社署預計該計劃受惠人數可由現時8000，增加至2023/24年度一萬，以及2025/26年度1.2萬。其他新措施包括社區券持有人可同時向兩個認可服務單位選購服務，可更靈活使用社區券；另推出長者服務券資訊系統，社區券持有人可透過系統實時查閱社區券使用情况、搜尋認可服務單位，以便依時接受服務。

智力發展問題殘疾兒支援計劃融合

另外，社署在2020/21學年推行為期37個月的「幼稚園／幼稚園暨幼兒中心第一層支援服務試驗計劃」，向輪候衛生署兒童體能智力測驗中心評估，或經測驗中心評估為有邊緣成長發展問題等兒童，提供早期介入服務。社署昨宣布計劃由2023/24學年起恒常化，並與支援輕度殘疾學前兒童的「到校學前康復服務」融合，以跨專業服務團隊和校本綜合模式，為有特殊需要學前兒童、其老師及家長提供支援。

相關字詞﹕長者 長者社區照顧服務券 長者社區照顧服務券試驗計劃 社署

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