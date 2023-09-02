長者社區券擴應用 可租輔助科技產品

可同時選購兩單位服務

社署預計該計劃受惠人數可由現時8000，增加至2023/24年度一萬，以及2025/26年度1.2萬。其他新措施包括社區券持有人可同時向兩個認可服務單位選購服務，可更靈活使用社區券；另推出長者服務券資訊系統，社區券持有人可透過系統實時查閱社區券使用情况、搜尋認可服務單位，以便依時接受服務。

智力發展問題殘疾兒支援計劃融合

另外，社署在2020/21學年推行為期37個月的「幼稚園／幼稚園暨幼兒中心第一層支援服務試驗計劃」，向輪候衛生署兒童體能智力測驗中心評估，或經測驗中心評估為有邊緣成長發展問題等兒童，提供早期介入服務。社署昨宣布計劃由2023/24學年起恒常化，並與支援輕度殘疾學前兒童的「到校學前康復服務」融合，以跨專業服務團隊和校本綜合模式，為有特殊需要學前兒童、其老師及家長提供支援。