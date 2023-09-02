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帶路專員何力治履新 議員期望多外訪撐港商

【明報專訊】一帶一路專員何力治昨日履新，有議員期望何上任後多外訪，加強與一帶一路沿線國家的港商聯繫，並與中國駐當地使領館合作，協助香港人在當地發展。有在印尼發展的港商則期望，專員與駐外經貿辦做好分工，集中在香港推廣到東南亞，以至其他一帶一路地區發展的機遇。

本地建築師樓「hpa何設計」主席何力治昨正式上任一帶一路專員。民建聯進出口界立法會議員黃英豪表示，現時本港只有14個駐外經貿辦，在大部分東盟成員國及多個中東大國如沙特阿拉伯、伊朗等，均不設經貿辦，期望何力治上任後先前往這些國家，接觸當地港商，並成立平台，加強與當地聯繫；又建議專員與一帶一路沿線的中國駐當地使領館溝通，促進香港與當地合作。黃英豪認為，何力治本身是專業人士、熟悉工商界，相信他有能力推動本港參與一帶一路發展，期望他增加外訪，對外介紹香港優勢。

印尼港商會：應與經貿辦做好分工

印尼是一帶一路沿線國家，香港印尼商會副會長陳柏林表示，期望何力治親身走訪一帶一路沿線國家，加強與當地港商溝通，了解他們的實際需要，協助香港拓展東南亞市場。他說，政府在部分一帶一路國家設有經貿辦，認為雙方應做好分工，專員可集中在香港推廣發展機遇。

一帶一路專員屬「非公務員合約」職位，任期3年，職責包括制訂、監督及協調統籌一帶一路相關的政策措施，促進「政府對政府」及「政府對企業」的溝通等。

相關字詞﹕何力治 一帶一路專員

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