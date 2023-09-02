月台有幕門可跳軌 田北辰：設計「天大漏洞」

【明報專訊】一名八旬翁前日（8月31日）於港鐵觀塘站趁列車埋站時，利用月台幕門與列車尾車門之間的窄隙跳落路軌，其後遭列車撞倒捲入車底，當場死亡，案件列作自殺。實政圓桌立法會議員田北辰昨在商台《在晴朗的一天出發》形容事件「匪夷所思」，因幕門本為防止墮軌，但觀塘站月台與列車門之間空隙卻大得可讓人通過，形容幕門設計理應「滴水不漏」，現卻存「天大漏洞」。
他續稱，如港鐵每條線路均屬同樣設計，「裝幾多幕門都冇用」，促港鐵盡快交代事件及解釋有何補救方案。港鐵昨回覆本報查詢時重申正深入調查事件細節。
翻查資料，港鐵現正陸續在東鐵沿線車站安裝月台閘門，料2025年完成，工程由深圳的方大智源科技股份有限公司（前身為深圳市方大自動化系統有限公司）承建，合約總額約5.1億元。
張欣宇：空隙難免 可用AI助偵測
曾任港鐵工程師的立法會議員張宇指出，列車完成上落客後一般會有月台空隙感應器（Gap Hazard Detector）探測乘客有否被夾在幕門和車門之間，惟因今次事主是在列車上落客期間利用幕門和車門之間空隙進入路軌 ，故系統無法應對。
張認為設計上，車身始終需和月台設備保持足夠安全距離，因此兩者空隙不可能完全消除；事故不涉機件故障和人為失誤，但反映港鐵現有安全防護系統未能有效應對欲輕生的行為，建議港鐵可引入人工智能（AI）鏡頭，實時分析月台路軌範圍異常情况。