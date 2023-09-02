高球場建屋再收九成反對 共涉1877份續一面倒 郭永亮：反對因環評無效

根據統計，今次申述與去年高球場用地改劃收到申述的情况類近，當時逾90%反對，均呈現一面倒反對建屋的情况。

本報記者統計1907份申述發現約1877份申述反對新修訂，並有逾95%申述人反對建屋，其中包括以個人身分反對的香港哥爾夫球會長郭永亮（圖）。他於申述書中表示，因應哥球會正就環評申請司法覆核，並獲法庭裁定批准暫緩執行環評程序的命令，認為早前獲有條件批准的環評報告或不應具效力，故反對修訂。

此外，香港哥爾夫球會亦授權 「KTA Planning Limited」公司，代表其提交共約112頁的申述書，反對新修訂。該公司指出，由於新修訂「未決定用途」仍以該土地發展作公營房屋為意向，但城規會以至社會各界，至今未獲展示令人滿意的建屋計劃，在建屋的密度及規模方面均不清的情况下，該公司強烈反對新修訂。

哥球會：建屋計劃密度規模不清

政府去年5月公布粉嶺高球場發展方案，提出收回高球場其中32公頃用地（舊場），而球場以東一幅約9.54公頃土地興建1.2萬伙公營房屋，其餘逾六成用地劃作生態公園。由於用地涉及改劃程序，按程序須經城規會審議，城規會去年共就高球場發展建屋改劃申請收到6787份有效申述，當時本報統計共有約6501份「反對」發展，即逾90%申述人反對建屋。

城規按例須考慮申述作決定

惟至今年6月，規劃署建議將高球場一幅面積9.54公頃、擬劃作住宅用途的土地，暫修訂為「未決定用途」地帶，理由包括土拓署要就環評報告附帶條件，再就土地的房屋佈局設計、樓宇高度和密度等檢視。城規會於今年7月接納有關申請，並再就修訂接受進一步申述，至上月25日屆滿。

按程序，城規會須根據條例考慮收到的進一步申述，並在作出決定後，於11月底法定期限屆滿前，把草圖呈交行政長官會同行政會議核准。