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高錕基金藝術計劃 腦退化譜成樂章

【明報專訊】高錕慈善基金與大館及兩個音樂非牟利機構，今年舉辦社區藝術計劃《記不起一個人，哼得出一首歌》，邀請家庭和音樂人接觸有腦退化長者的家庭，共同創作歌曲。其中由一家三口完成的歌曲Bedtime Story，以父母與小孩睡前對話形式表達，圍繞小孩最愛的恐龍，因患腦退化忘記很多事，藉此安慰擔心父母失去記憶的小孩。高錕慈善基金主席高黃美芸期望市民聽到歌曲時會聯想到腦退化症，希望社會多關注議題。

參與三口家 笑言被孩子禁酒

「就算恐龍爺爺唔記得好多嘢，但會因為呢首歌記得番好多感覺。」參與者媽媽Koko表示，歌曲靈感來自與腦退化患者及家人交談的過程，其間感受到家屬承受的壓力，亦意識到將來自己可能會患腦退化，而兒子突如其來一句「你唔好唔記得我呀」，令她有深刻體會。

6歲兒子Max亦參與活動及歌曲錄製，「我覺得腦退化呢樣嘢好神奇，未見過人會唔記得咗嘢」，同時擔心父母患腦退化。爸爸Ben透露，兒子如今發現他喝酒就會瞪着說「爸爸你飲酒，你會腦退化」，笑言兒子的話有助提醒生活習慣，「如果唔係佢咁講，你又唔會記得」。

憶外婆患病 黃妍：多聽勿否定

《記不起一個人，哼得出一首歌》音樂會今起一連兩日在中環大館舉行（今日下午場次取消），由「靈感家庭」、導師和歌手演唱為腦退化症寫的歌曲。唱作歌手黃妍將演繹其中一曲，她接受本報訪問透露，外婆是腦退化患者，會忘記家人甚至記憶錯亂。6年前她到院舍探訪外婆，外婆突然忘記她，反問「有咩可能？黃妍仲讀緊小學」，她感到懼怕且自責，查閱資料下懷疑外婆腦退化。

黃妍表示，腦退化患者不時思想游走，外婆會提及奇怪但有趣的說話，例如「李嘉誠爭佢錢」、「劉德華搶咗佢間屋」。她建議病人家屬多傾聽及陪伴，不要迅速否定。

黃妍形容疾病殘酷，奪走她與外婆的回憶，但如今已看化，「對婆婆未嘗不是好事，因為她可以選擇性記得她想記得的事」。她期望活動能引起公眾對議題關注，更多人嘗試接觸腦退化症，「你永遠都唔知道自己會唔會成為當事人」。

相關字詞﹕高錕慈善基金 高錕 腦退化

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