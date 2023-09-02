見證高太顧夫無微不至 家庭醫生：高錕應已無憾

不斷試新療法 常攜老伴走動

高錕2018年離世後，趙夏瀛獲高太邀請加入高錕慈善基金，出任董事及執行委員會委員，推動社會對腦退化的關注和認識，延續高錕遺願。

「什麼都親力親為，無微不至，永不放棄」，趙夏瀛如是形容高太。這些年來，各地醫生和朋友不時向高太介紹療法，她說高太持開放態度，但總會衡量哪種方法可嘗試，不會對丈夫帶來不良影響。不論針灸、免疫球蛋白治療、藝術治療，高太都一一嘗試，也常常帶老伴外出走動，「不斷講時事畀佢聽，即使佢無咩反應」。

高錕成就非凡，晚年卻患腦退化，連親手研發的光纖也忘掉。被問作為家庭醫生，會否對高錕受病痛折磨難過，趙醫生停了半晌，說高錕擁有豐盛人生，造福人民，有很好的妻子在身邊，「無咩痛苦，因為佢（高太）照顧得好好，用盡方法」，相信他應已無遺憾。

讚高錕謙謙君子 凡事講原則

在趙夏瀛眼中，高錕乃「謙謙君子」，待人有禮，「永遠每樣嘢都有規有矩，有自己嘅原則，亦唔會因為佢嘅身分同位置而違背原則」。高錕於病情中晚期仍到訪其診所，時常吹口哨，診所總是響起關於兩夫婦愛情的歌曲Greensleeves和Around the World，她深信這兩首歌給了他許多安慰和溫暖。

高錕最後一段路，在白普理寧養中心度過。趙夏瀛說那時高錕雖卧牀，「但一睇到我哋，佢打開眼，對眼好似喺度笑，他認到你嘅，雖然表達唔到。我哋相信他認到……」此情此景也永留她心中。