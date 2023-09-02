走過喪夫傷悲 憶起情歌開眉 別高錕5年歷5階段 黃美芸：現已接受

明報記者 杜沛妍 陳柔雅

「高太，望吓呢邊！」89歲的高太不時探頭觀看橋底小魚，又對攝影記者的鏡頭擺出作勢跳舞的姿勢，笑聲充斥中大未圓湖。

兩人1957年於英國的標準電話與電報公司邂逅，1959年共諧連理。惜高錕於2004年確診腦退化，比高錕少一歲的高太，往後肩負起照顧責任，直至高錕2018年9月離世，享年84歲。

5年過去，高太經歷了悲傷5個階段，由否認、憤怒、討價還價到沮喪，終亦走過，「現在是stage 5，acceptance（接受）」。但時間流逝，思念仍濃，尤其睡不着的時候，她淡然道「會miss（想念）佢，無得同佢傾」。被問有何想對丈夫說，她停了半晌說「點解你走咗？」

煲韓劇打網球 自言不斷學習

作為「畢業照顧者」，獨居於中大聯合書院教職員宿舍的高太，閒時看書、看紀錄片和「煲韓劇」，自言仍不斷學習。她精神仍不俗，笑言日子有功，有賴年輕時已注重飲食及運動。她愛打網球，但水平已不復當年，「腳又慢啲，反應慢啲，眼又唔係幾得」，說時搖頭輕嘆。

兩人過往形影不離，回憶不斷。高錕生前的部分藝術作品，高太仍保存着，包括1970年代移居美國時，高錕以《金髮姑娘和3隻熊》題材做的4隻陶瓷杯，代表一家四口，日後將借予科學園展出。

腦退化將高錕的學識、記憶逐步奪去，忘掉光纖研究成果，2009年諾貝爾物理學獎得獎演說也由高太代勞。「你識嗰個人唔係聽日無咗，（而係）過咗10幾年漸漸唔係（你識）嗰個人」，但高太始終相信丈夫仍記得她。

高錕後期常吹哨 皆愛情回憶

高錕步入中晚期時，仍記得愛歌旋律，時常吹哨子，歌曲都與高太有關。其中一首是Around the World。「Around the world, I've searched for you（我走遍世界尋找你）」，寄意兩人緣分的開始，生於上海的高錕，經香港奔赴英國留學工作，橫越半個地球終覓得靈魂伴侶。「校長以前喺上海，去咗香港讀書，讀書嗰陣又去咗英國，先搵到我，佢咪鍾意（首歌），I look for you（我在找你）。」高太笑彎了眼。

新冠困家 慶幸老伴未歷

另一首是本港莘莘學子「聞風喪膽」、聆聽考試會播放的英國民謠Greensleeves（綠袖子），講述追求心愛女子遭拒絕的感受，高太早期數度拒絕高錕求婚，使他對歌曲特別有感覺。

疫情持續3年，已接種4針疫苗的高太去年12月亦確診，她說社交對長者重要，關注腦退化患者疫下被困在家辛苦，也慶幸老伴毋須經歷疫情煎熬，「（如果在疫情）我又帶不到他出去飲茶，朋友又來不到探訪」。

下月赴美探子女 歸期未定

疫下高太仍投入高錕慈善基金工作，參加線上線下會議，下月將到美國與子女相聚，歸期未定。她笑言一直留港「可能」與基金會工作有關，但在港無家人，相信遲早要到美國居住。

基金會踏入第13個年頭，高太說將繼續推動早期偵測、預防腦退化及教育推廣。由昔日甚少人了解腦退化症，到今天較少長者因病受歧視，她深信天上老伴會為她的工作自豪，「我諗佢知道，佢都會開心」。疫下可Zoom開會、與子女聯繫，光纖功不可沒，她笑說「要多謝校長」，在場者連聲點頭。