教大新校長李子建上任 計劃拓科技應用師德教育

【明報專訊】多間大學提出推動AI人工智能教育計劃。昨日上任的教育大學校長李子建（圖）說，校方計劃在下一個6年計劃中拓展教育科技、開辦多元課程，以及推廣師德和價值觀教育等，校方又與教大、科大和華東師範簽署合作備忘錄，宣布成立「人工智能及教育未來聯盟」，進一步推動人工智能的發展和在教育方面的應用。嶺南大學亦表示新學年增聘兩名研究人工智能和可持續發展的講座教授，加強相關領域研究工作。
伙科大華東師範研AI教學
9月1日接任教大校長的李子建，昨日在颱風下以短片向師生發表講話。他稱，教大首份《策略發展計劃》將於2025年完結，校方計劃在下一個6年計劃中拓展教育科技、開辦多元課程，以及推廣師德和價值觀教育等。他提到校方最近成立的「教育發展與創新學院」和「應用政策研究及教育未來學院」，以及會積極推動大灣區內的培訓課程和研究。他又稱，今年8月3日教大與曲阜師範大學簽訂合作備忘錄，共同設立「香港教育大學—曲阜師範大學師德教育基地」，教大的準教師將有機會前往曲阜參與一周體驗營，加強國家歷史和文化認同感。
教大、科大和華東師範大學本周四（8月31日）共同簽署合作備忘錄，宣布成立「人工智能及教育未來聯盟」，推動人工智能在教育領域的科研和發展。三校將會成立研究中心，並聯合舉辦有關人工智能和教育的國際峰會和論壇。李稱聯盟有助加強內地與香港院校間的連繫，希望透過合作進一步推動人工智能的發展和在教育方面的應用，讓科技與教育發展「並駕齊驅」。科大首席副校長郭毅可稱人工智能對未來教育有深遠影響，是次合作可更好地將科大技術和應用經驗推廣到教育領域。
嶺大聘國際前尖AI學者
另嶺大校長秦泗釗昨亦向師生發出首封「給嶺南人的信」，稱嶺大在新學年聘請在美國史丹福大學的全球前2%科學家名單內的兩名研究人工智能和可持續發展的講座教授，校方亦打算繼續招聘更多世界學者，加強相關領域研究工作。