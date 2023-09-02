教大新校長李子建上任 計劃拓科技應用師德教育

伙科大華東師範研AI教學

9月1日接任教大校長的李子建，昨日在颱風下以短片向師生發表講話。他稱，教大首份《策略發展計劃》將於2025年完結，校方計劃在下一個6年計劃中拓展教育科技、開辦多元課程，以及推廣師德和價值觀教育等。他提到校方最近成立的「教育發展與創新學院」和「應用政策研究及教育未來學院」，以及會積極推動大灣區內的培訓課程和研究。他又稱，今年8月3日教大與曲阜師範大學簽訂合作備忘錄，共同設立「香港教育大學—曲阜師範大學師德教育基地」，教大的準教師將有機會前往曲阜參與一周體驗營，加強國家歷史和文化認同感。

教大、科大和華東師範大學本周四（8月31日）共同簽署合作備忘錄，宣布成立「人工智能及教育未來聯盟」，推動人工智能在教育領域的科研和發展。三校將會成立研究中心，並聯合舉辦有關人工智能和教育的國際峰會和論壇。李稱聯盟有助加強內地與香港院校間的連繫，希望透過合作進一步推動人工智能的發展和在教育方面的應用，讓科技與教育發展「並駕齊驅」。科大首席副校長郭毅可稱人工智能對未來教育有深遠影響，是次合作可更好地將科大技術和應用經驗推廣到教育領域。

嶺大聘國際前尖AI學者

另嶺大校長秦泗釗昨亦向師生發出首封「給嶺南人的信」，稱嶺大在新學年聘請在美國史丹福大學的全球前2%科學家名單內的兩名研究人工智能和可持續發展的講座教授，校方亦打算繼續招聘更多世界學者，加強相關領域研究工作。