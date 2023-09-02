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《小學概覽2023》逾四成官津小學提國安教育

【明報專訊】《港區國安法》實施3年多，學校須按教育局規定在校內推行國家安全教育，未計私立及直資小學，近200間官津小學在昨日出版的《小學概覽2023》提及國安教育，佔全港約450間總數四成多；有小學設有國家安全教育主任，亦有小學要求全體老師接受國家安全教育及正向教育培訓等。

教育局今年6月推出《國家安全：學校具體措施》增強版，其中引述去年的《施政報告》指出，所有公帑資助學校須有委員會專責統籌人員領導學校，以全校參與模式、策略地規劃國民教育，包括國家安全教育，有關人員須定期向學校管治機構匯報工作進展。

88校列明設升旗隊 年增28間

以元朗區的聖公會靈愛小學為例，該校在小學概覽列明設有國家安全教育主任，負責統籌及推動價值觀教育，包括生命教育、國民及國家安全教育，並透過設立升旗隊、國家安全培訓講座、參觀故宮等，加強學生的國家觀念。

很多學校以定期舉行升旗禮為國民教育活動之一，並會成立升旗隊，在約450間官津小學，至少有88間小學在概覽列明設有升旗隊，但未計算部分僅列出會定期舉行升旗禮的學校。翻查早兩年的小學概覽，2021及2022年分別有37間及60間小學設有升旗隊。

教育界立法會議員朱國強表示，現時每間學校都必須推行國家安全教育，內容也是硬性規定，每年學校亦須提交規劃書、報告書，教育局督學等亦會到校檢視，並指示未有做足的學校補做，但是否在概覽詳述則由各校自行決定。

迎合創科 英皇同學會設AI中心

此外，近年本港強調創科教育，人工智能AI更是近年熱話，翻看各區小學資料，不少設有人工智能相關的設備、課程，例如中西區的英皇書院同學會小學設有人工智能資源中心，並發展STEAM和人工智能課程，各年級都會引入編程學習等。

東區佛教中華康山學校則將STEAM學習融入學科，舉辦機械人和無人機課程，加強編程教育，並引入人工智能元素，同時會強化資訊素養。同區的勵志會梁李秀娛紀念小學則設有機械人創作班、AI人工智能編程活動和無人機校隊等。觀塘區路德會聖馬太學校（秀茂坪）亦設有人工智能校本課程。

相關字詞﹕升旗隊 人工智能 國家安全教育 小學概覽

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