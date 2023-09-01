運雞腳貨櫃檢2.3億元可卡因

拘一人 今年海路運毒最大宗

海關毒品調查課監督方向榮稱，關員8月24日查驗一個來自巴西、報稱載有1800箱急凍雞腳的貨櫃，發現該批毒品。海關貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔稱，寄貨人為巴西一間物流公司，與貨物性質不符，加上收件人為一間本地貿易公司，其地址與商業登記資料不脗合，引起關員懷疑，經X光檢查後，發現貨物影像顯示內藏長方形物體，打開後發現內有白色粉末，經檢驗後對可卡因呈陽性反應。貨櫃內有63箱藏毒，佔整體3.5%，王相信毒販以大量正常貨品掩飾，同時刻意將毒品放在貨櫃中間，以增海關檢查難度。

海關周二（8月29日）拘捕一名35歲涉案男子，他報稱運輸司機，為收貨公司的唯一董事。海關表示，有人承認較早前將約70萬港元存入一個巴西戶口買貨。

首8月檢毒各類同升 可卡因倍增

方向榮表示，相關走私手法並非首次發現，過去兩年亦有偵破相類案件，牽涉毒品數量相若。他說，今年首8個月每類毒品的檢獲量均顯著上升，其中海關今年首8個月檢獲686公斤可卡因，比去年同期345公斤上升一倍，而海洛英、大麻及氯胺酮則比去年同期分別上升3.3倍、2.8倍及2.2倍。