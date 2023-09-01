懸空8月 建築師何力治任帶路專員 曾隨特首訪中東 公司參與阿聯酋智慧城市等項目

政府於2018年開設一帶一路專員職位，屬非公務員合約制，前任一帶一路專員鄭偉源政務官出身，2021年12月上任後未夠一年，商經局便刊登招聘廣告，以月薪近28萬元招聘一帶一路專員。鄭去年12月轉任駐京辦主任，專員一職其後一直懸空。

「hpa何設計」是貿發局一帶一路戰略合作伙伴，今年2月特首李家超率團外訪中東，何力治亦有隨團。何其後接受本報訪問稱，代表團簽署的13份合作備忘錄，有三分之一屬私營合作，其餘由政府、公營機構或商會等簽署，建議港府日後設立例行溝通平台及交流機構，跟進各項備忘錄落實情况。何的公司在當地與3個機構簽署合作備忘錄，以在阿聯酋智慧城市馬斯達爾城引入香港低碳建築技術，當時他稱其團隊會重訪中東。

貿發局月中辦帶路高峰論壇 設中東專場

此外，貿發局將於9月13日及14日舉辦「一帶一路高峰論壇」，今年是一帶一路倡議10周年，論壇邀請一帶一路沿線國家和地區約80名主要官員及商界代表出席，包括東盟秘書長高金洪、大馬外長贊比里阿布都卡迪（Zambry Abd Kadir）、阿聯酋經濟部長Abdulla Bin Touq Al Marri等（見表）。

貿發局主席林建岳昨預計論壇約5000人出席，今次是第八年舉行，因應早前政府曾率團訪問中東，將增設「中東專場」，由港交所行政總裁歐冠昇、埃及投資與自由區管理總局首席執行官Hossam Heiba剖析中東市場的商貿及投資前景。

論壇亦首設「金融專章」及「青年專章」，後者會邀請年輕初創者分享如何發掘一帶一路倡議的新機遇。商經局長丘應樺期望透過論壇讓大家更了解香港共建一帶一路的角色，又稱特區政府與一帶一路國家的駐港領事加強協作，論壇當日會有中東及東盟國家的當地特色建設展出。