《刺血針》關注心因猝死 籲推社區心肺復蘇訓練

本港每10萬人中，分別有40名男性和22名女性患有「心因性猝死」或心臟驟停；由急性冠狀動脈綜合症和冠心病引致的「心因性猝死」，35歲以下及年滿35歲個案中，分別佔45%和67％。

委員會成員謝鴻發表示，大部分「心因性猝死」患者病發前沒有明顯病徵，卻在街上猝死，委員會建議應先從預防冠心病着手。他稱研究證實冠心病5主要因素，市民只要改善過重、血壓高、膽固醇高、吸煙和糖尿，便能有效減低患冠心病機率。

行街心臟停頓 港獲救率7%

謝鴻發提及若病人在街上心臟停頓，獲救率在本港約為7%，全球則低於10%，即使能獲救，病人可能會有腦受損等。他說若市民急救知識提高，能有效和即時幫助病人。委員會建議推行社區心肺復蘇法訓練，另為推動研究及協助制定公共衛生政策，委員會亦建議建立「心因性猝死」的疾病登記冊。