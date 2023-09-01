前民間電台擺街站罰款2500

被告曾健成、李子華及吳超廣被控去年5月28日下午，在渣甸坊近銅鑼灣地鐵站展示3張橫額及兩塊寫有字句的布，橫額寫有「Free Hong Kong」及「釋放政治犯，毋忘在囚手足」等字眼。

裁判官何慧嫻裁決稱，涉案街站事前擺設過，並非「快閃」，屬於永久及有規律性。街站物品不爭議沒獲政府部門批准，何官認為它們面積不小、顏色搶眼，周六在繁忙的銅鑼灣街上擺設是惹人注目，令人駐足觀看，或造成混亂。食環署於案發前兩度未有就街站即時執法，可謂容忍，當局平衡各方權利後執法，沒有不公平之處。

曾健成：唔通叫我去山頂表達?

無律師代表的曾健成親自求情稱「證物無罪」，要求取回街站物品，又指市民慣常在鬧市表達訴求，「唔通叫我去山頂僻處表達釋放政治犯？」他形容擺街站要先向地政總署申請是與虎謀皮。辯方為李子華及吳超廣求情稱，兩人分別收入不多和已退休，望法庭輕判。

何官判刑指，在銅鑼灣設置的街站構成滋擾不算小，被告無視法例而犯案，考慮到求情等因素，除判處各人罰款外，另3人須合共支付157.4元的移除費，證物充公。

【案件編號：ESS 32492-4/22】