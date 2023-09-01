科創界籲投管伙市場設基金 引進非龍頭科企

邱達根倡撥150億

指阿里巴巴早年落戶杭州「未屬龍頭」

邱達根稱理解政府現主力引進龍頭及重點企業，或考慮到投資中游企業會有風險，但他認為處於「成長期」的企業如能落戶，對本港長遠創科生態具裨益，舉例在杭州的阿里巴巴及在深圳的比亞迪，早年落戶當地未屬龍頭企業。

他建議由香港投資管理有限公司下設置計劃，撥款約150億元，由專家及基金業界人士成立委員會，按其聘用本港居民數目、可引進的科研成果等準則，甄別具潛力的中游企業落戶投資，申請獲批者可獲1億元基金發展。

本港不少上市公司屬科技企業，邱達根稱近年經港交所《上市規則》第18A章上市的生物科技公司，上市一年後交投量下跌，因本港股市買賣多集中市值最高的首100家公司，其餘具潛質的公司的市值則落入「惡性循環」，無法達到上市募資初衷。他建議港交所調整交易機制促進中小型股票交投，並由香港投資管理有限公司成立二級市場配對基金，聯合市場力量刺激中小型股票交投，維持上市科企市值，促其成長。

倡發行具資產擔保代幣 補償收地

規管虛擬貨幣交易平台發牌的條例今年6月起實施，邱達根建議結合新田科技城收地安排，發行與土地價值掛鈎的具資產擔保代幣（ABT），讓土地業權人選擇接受以此取代現金補償。他說ABT基於區塊鏈技術，可降低傳統融資的託管及結算成本，另外代幣價值與土地價值掛鈎，代幣持有人日後或可享土地升值帶來的回報。

邱達根向投資基金及股票業界、持牌虛擬資產交易平台及創科業代表收集意見，以「三箭三圓」為口號。三箭分別建議成立天使母基金投資初創科企、引進處於成長期的科技公司及激活股票二級市場；三圓分別指發展具資產擔保的代幣產品、推動數碼港元應用及港元穩定幣發展。