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港聞

港聞二

科創界籲投管伙市場設基金 引進非龍頭科企

【明報專訊】現屆政府正就第二份《施政報告》諮詢，科技創新界立法會議員邱達根昨提議以政府今年初成立的香港投資管理有限公司為基礎，聯合私人基金市場力量投資，助科技企業拓展業務；另提多項措施推動本港Web 3.0發展。他稱不少中游公司具潛力，若待其發展成熟才引進本港，成本將很高，對方亦未必將業務重點放在香港，建議政府洽商重點或龍頭企業進駐同時，設基金引進處於成長期的科技企業。

邱達根倡撥150億

指阿里巴巴早年落戶杭州「未屬龍頭」

邱達根稱理解政府現主力引進龍頭及重點企業，或考慮到投資中游企業會有風險，但他認為處於「成長期」的企業如能落戶，對本港長遠創科生態具裨益，舉例在杭州的阿里巴巴及在深圳的比亞迪，早年落戶當地未屬龍頭企業。

他建議由香港投資管理有限公司下設置計劃，撥款約150億元，由專家及基金業界人士成立委員會，按其聘用本港居民數目、可引進的科研成果等準則，甄別具潛力的中游企業落戶投資，申請獲批者可獲1億元基金發展。

本港不少上市公司屬科技企業，邱達根稱近年經港交所《上市規則》第18A章上市的生物科技公司，上市一年後交投量下跌，因本港股市買賣多集中市值最高的首100家公司，其餘具潛質的公司的市值則落入「惡性循環」，無法達到上市募資初衷。他建議港交所調整交易機制促進中小型股票交投，並由香港投資管理有限公司成立二級市場配對基金，聯合市場力量刺激中小型股票交投，維持上市科企市值，促其成長。

倡發行具資產擔保代幣 補償收地

規管虛擬貨幣交易平台發牌的條例今年6月起實施，邱達根建議結合新田科技城收地安排，發行與土地價值掛鈎的具資產擔保代幣（ABT），讓土地業權人選擇接受以此取代現金補償。他說ABT基於區塊鏈技術，可降低傳統融資的託管及結算成本，另外代幣價值與土地價值掛鈎，代幣持有人日後或可享土地升值帶來的回報。

邱達根向投資基金及股票業界、持牌虛擬資產交易平台及創科業代表收集意見，以「三箭三圓」為口號。三箭分別建議成立天使母基金投資初創科企、引進處於成長期的科技公司及激活股票二級市場；三圓分別指發展具資產擔保的代幣產品、推動數碼港元應用及港元穩定幣發展。

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