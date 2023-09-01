內地哪吒汽車拉大隊駐港 伙電池晶片企業建生態圈

與科技園簽署合作 料聘600研發人員

政府去年公布的《香港創新科技發展藍圖》，首次清晰列出冀引入「新能源汽車」產業，作為首間駐港的新能源汽車企業，哪吒汽車今年6月初接觸特區政府，兩個月敲定細節，計劃今年底前於科學園成立國際總部，設「大資料中心」，以及開設逾4萬平方呎的智能研發中心，加快建設上海總部及香港海外總部的兩個總部基地。

哪吒汽車網頁顯示，該公司為合眾新能源汽車有限公司旗下，2018年推出以創新型技術研發的汽車品牌。孫東昨午出席合作備忘錄簽署儀式時稱，該公司計劃未來一至兩年在港上市。哪吒汽車創始人兼董事長方運舟稱，對香港經濟和股市保持樂觀，認為發展形勢不錯，對公司上市抱很大期望。

孫東：對建設國際創科中心決心堅定

孫東致辭時稱，哪吒汽車並非一間企業獨自來港，該公司計劃在港建立新能源汽車生態圈，以及帶領不少相關企業到來；他又介紹兩所來自內地、負責研發新能源電池及晶片的企業「寧德時代」及「地平線」代表。他表示，發展新能源汽車的關鍵是代表「心」的電池，以及代表「腦」的晶片，哪吒汽車雖計劃「把大腦放在香港，把肢體留在內地」，但相信今後會有更多發展可能，重申對政府建設香港國際創新科技中心有堅定決心。

緊密洽談30家重點企業來港

孫東提到，當局過去一年接觸逾200間重點企業，其中25家已或將落戶香港，目前還有20至30家正在緊密洽談，他表示對於未來一些重點企業來港落戶充滿信心，待時機成熟時，一定會有好消息公布。