明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

內地哪吒汽車拉大隊駐港 伙電池晶片企業建生態圈

【明報專訊】內地新能源汽車企業哪吒汽車昨（31日）與香港科技園公司簽署合作備忘錄，將成立香港國際總部，並設研發、「大資料中心」，預料聘用近600名研發人才。創新科技及工業局長孫東稱，哪吒汽車落戶帶領不少相關企業來港發展，例如電池、晶片等，以建設新能源汽車生態圈。孫表示正爭取讓內地電池企業「寧德時代」及「地平線」落戶，待時機成熟時必定有好消息公布。

與科技園簽署合作 料聘600研發人員

政府去年公布的《香港創新科技發展藍圖》，首次清晰列出冀引入「新能源汽車」產業，作為首間駐港的新能源汽車企業，哪吒汽車今年6月初接觸特區政府，兩個月敲定細節，計劃今年底前於科學園成立國際總部，設「大資料中心」，以及開設逾4萬平方呎的智能研發中心，加快建設上海總部及香港海外總部的兩個總部基地。

哪吒汽車網頁顯示，該公司為合眾新能源汽車有限公司旗下，2018年推出以創新型技術研發的汽車品牌。孫東昨午出席合作備忘錄簽署儀式時稱，該公司計劃未來一至兩年在港上市。哪吒汽車創始人兼董事長方運舟稱，對香港經濟和股市保持樂觀，認為發展形勢不錯，對公司上市抱很大期望。

孫東：對建設國際創科中心決心堅定

孫東致辭時稱，哪吒汽車並非一間企業獨自來港，該公司計劃在港建立新能源汽車生態圈，以及帶領不少相關企業到來；他又介紹兩所來自內地、負責研發新能源電池及晶片的企業「寧德時代」及「地平線」代表。他表示，發展新能源汽車的關鍵是代表「心」的電池，以及代表「腦」的晶片，哪吒汽車雖計劃「把大腦放在香港，把肢體留在內地」，但相信今後會有更多發展可能，重申對政府建設香港國際創新科技中心有堅定決心。

緊密洽談30家重點企業來港

孫東提到，當局過去一年接觸逾200間重點企業，其中25家已或將落戶香港，目前還有20至30家正在緊密洽談，他表示對於未來一些重點企業來港落戶充滿信心，待時機成熟時，一定會有好消息公布。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

今收回逢打風 高球場延期開放 待清理再通告日期 會員議員質疑康署難保育
今收回逢打風 高球場延期開放 待清理再通告日期 會員議員質疑康署難保育
香港公開賽11月辦 球會：很可能明年繼續
香港公開賽11月辦 球會：很可能明年繼續
涉兩度非禮新生 港大迎新營「組爸」被捕
涉兩度非禮新生 港大迎新營「組爸」被捕
酒店業擬輸勞2000 料最快新春到
酒店業擬輸勞2000 料最快新春到
8月訪港人次400萬 疫後單月新高
8月訪港人次400萬 疫後單月新高
私校道爾頓：本地年輕家長報名增
私校道爾頓：本地年輕家長報名增
阮民安囚26月 官斥濫用同情自肥 指煽動罪案情「接近嚴重」 自詡道德高地斂財卑劣
阮民安囚26月 官斥濫用同情自肥 指煽動罪案情「接近嚴重」 自詡道德高地斂財卑劣
女廁笠頭箍頸襲夜歸女 男子囚16月
女廁笠頭箍頸襲夜歸女 男子囚16月
健康中心命案 鄰居：疑兇稱事主將賣屋予她
健康中心命案 鄰居：疑兇稱事主將賣屋予她
外傭覆核警未查強迫勞役 政府上訴稱事主非受害者
外傭覆核警未查強迫勞役 政府上訴稱事主非受害者
趁上落客攝閘罅 病翁觀塘站墮軌亡
趁上落客攝閘罅 病翁觀塘站墮軌亡
越線校巴東涌撞巴士34傷 傷者包括19學童 英基校巴司機被捕
越線校巴東涌撞巴士34傷 傷者包括19學童 英基校巴司機被捕
8‧18流水式集會案 7人撤組織集結罪 律政申終院上訴許可
8‧18流水式集會案 7人撤組織集結罪 律政申終院上訴許可
少女開審前認暴動 再被報告評不宜入教導所
少女開審前認暴動 再被報告評不宜入教導所
關員姦18歲女子罪脫 獲准申訟費
關員姦18歲女子罪脫 獲准申訟費
單車節10月開鑼名額5200 旅發局冀推動發展大灣區盛事旅遊中心
單車節10月開鑼名額5200 旅發局冀推動發展大灣區盛事旅遊中心
科創界籲投管伙市場設基金 引進非龍頭科企
科創界籲投管伙市場設基金 引進非龍頭科企
前民間電台擺街站罰款2500
前民間電台擺街站罰款2500
《刺血針》關注心因猝死 籲推社區心肺復蘇訓練
《刺血針》關注心因猝死 籲推社區心肺復蘇訓練
懸空8月 建築師何力治任帶路專員 曾隨特首訪中東 公司參與阿聯酋智慧城市等項目
懸空8月 建築師何力治任帶路專員 曾隨特首訪中東 公司參與阿聯酋智慧城市等項目
何任兩帶路小組召集人 父為首代北上港建築師
何任兩帶路小組召集人 父為首代北上港建築師
「831」四周年 警阻獻花鞠躬
「831」四周年 警阻獻花鞠躬
將軍澳3小時6縱火 警通緝男子
將軍澳3小時6縱火 警通緝男子
運雞腳貨櫃檢2.3億元可卡因
運雞腳貨櫃檢2.3億元可卡因
物監局分階段推持牌物管員強制進修
物監局分階段推持牌物管員強制進修
大灣區GBA專題：內地城區經濟百強 粵包攬前七 國家級智庫「賽迪顧問」調查 深圳南山六連冠
大灣區GBA專題：內地城區經濟百強 粵包攬前七 國家級智庫「賽迪顧問」調查 深圳南山六連冠
灣區手記：窮遊不宜 ／文：尚東美
灣區手記：窮遊不宜 ／文：尚東美
【Emily】開放日同參觀者數部門三大優勢 林定國：入律政司或可覓伴侶
【Emily】開放日同參觀者數部門三大優勢 林定國：入律政司或可覓伴侶
【Emily】感恩10年教大旅程 張仁良：正名喜悅猶在目
【Emily】感恩10年教大旅程 張仁良：正名喜悅猶在目
【Emily】獻計夜經濟 梁繼昌倡資助9點半場半價睇戲
【Emily】獻計夜經濟 梁繼昌倡資助9點半場半價睇戲
【Emily】工聯會中圖辦文物展 黃國：煙草工會旗最珍貴
【Emily】工聯會中圖辦文物展 黃國：煙草工會旗最珍貴
【Emily】胡英明接替白韞六 掌國際反貪局聯合會
【Emily】胡英明接替白韞六 掌國際反貪局聯合會
【Emily】理大3初企入福布斯亞洲「值得關注」榜
【Emily】理大3初企入福布斯亞洲「值得關注」榜