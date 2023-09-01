明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

單車節10月開鑼名額5200 旅發局冀推動發展大灣區盛事旅遊中心

【明報專訊】由旅發局主辦的「新鴻基地產單車節」，合共6個項目10月22日舉行，國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽相隔5年再度舉辦，超過10支UCI世界職業巡迴單車隊與港隊同場競技。另邀請大灣區選手參加的男女子公路繞圈賽、合共5200個名額的30及50公里組別賽事，以及親子同歡的「家庭單車樂」等，各項目下周三（6日）起接受網上報名，費用由100至650元不等。

旅發局主席彭耀佳表示，單車愛好者可在「平日車水馬龍的三隧三橋，感受香港獨特景致」，冀推動香港成為大灣區盛事旅遊中心，積極於泰國等東南亞市場宣傳推廣，鞏固本港亞州盛事之都的美譽。

冠軍車隊參加UCI 1.1級公路賽

男女子繞圈賽邀灣區選手參加

本年度主題為「國際速度，全城喝采」。UCI 1.1級公路賽事有環西班牙賽、環意大利賽總冠軍單車隊Jayco-AlUla參賽。至於男女子公路繞圈賽，彭耀佳表示會與廣東省體育局及當地自行車運動協會合作，邀請選手來港「體驗風馳快感」，以上兩賽事會於紅磡、尖沙嘴海旁一帶舉行。

符合資格者可豁免單車技術評核

協助籌辦的新地執行董事郭基煇表示，恢復國際公路賽事及大灣區選手的參與，讓市民能一睹國際級車手的風采，加強灣區青年的友誼及交流。

郭續稱，單車節是推動單車運動普及化、精英化及盛事化的象徵，參加賽事有相應要求，男女子公路繞圈賽的參加者，須為2018年至2023年由中國香港單車總會、國際單車聯盟（UCI）或大會認可的其他公路活動及單車總會的競賽會員，及曾完成該會舉辦的公路單車比賽。30及50公里組別如符合參加男女子公路繞圈賽資格、曾完成2018或2022年單車節賽事，以及曾通過2022年的單車技術評核，可豁免單車技術評核。

家庭單車樂名額200個

今年活動響應慈善，名額有200個的「家庭單車樂」及總裁慈善及名人單車遊的報名費將全數捐出，參加者亦可作100至500元的捐獻。款項連同新地額外捐款，會透過香港公益金，向基層市民提供中風、心血管疾病的預防及治療服務，新地稱去年合共捐出160萬元。

上 / 下一篇新聞

今收回逢打風 高球場延期開放 待清理再通告日期 會員議員質疑康署難保育
今收回逢打風 高球場延期開放 待清理再通告日期 會員議員質疑康署難保育
香港公開賽11月辦 球會：很可能明年繼續
香港公開賽11月辦 球會：很可能明年繼續
涉兩度非禮新生 港大迎新營「組爸」被捕
涉兩度非禮新生 港大迎新營「組爸」被捕
酒店業擬輸勞2000 料最快新春到
酒店業擬輸勞2000 料最快新春到
8月訪港人次400萬 疫後單月新高
8月訪港人次400萬 疫後單月新高
私校道爾頓：本地年輕家長報名增
私校道爾頓：本地年輕家長報名增
阮民安囚26月 官斥濫用同情自肥 指煽動罪案情「接近嚴重」 自詡道德高地斂財卑劣
阮民安囚26月 官斥濫用同情自肥 指煽動罪案情「接近嚴重」 自詡道德高地斂財卑劣
女廁笠頭箍頸襲夜歸女 男子囚16月
女廁笠頭箍頸襲夜歸女 男子囚16月
健康中心命案 鄰居：疑兇稱事主將賣屋予她
健康中心命案 鄰居：疑兇稱事主將賣屋予她
外傭覆核警未查強迫勞役 政府上訴稱事主非受害者
外傭覆核警未查強迫勞役 政府上訴稱事主非受害者
趁上落客攝閘罅 病翁觀塘站墮軌亡
趁上落客攝閘罅 病翁觀塘站墮軌亡
越線校巴東涌撞巴士34傷 傷者包括19學童 英基校巴司機被捕
越線校巴東涌撞巴士34傷 傷者包括19學童 英基校巴司機被捕
8‧18流水式集會案 7人撤組織集結罪 律政申終院上訴許可
8‧18流水式集會案 7人撤組織集結罪 律政申終院上訴許可
少女開審前認暴動 再被報告評不宜入教導所
少女開審前認暴動 再被報告評不宜入教導所
關員姦18歲女子罪脫 獲准申訟費
關員姦18歲女子罪脫 獲准申訟費
內地哪吒汽車拉大隊駐港 伙電池晶片企業建生態圈
內地哪吒汽車拉大隊駐港 伙電池晶片企業建生態圈
科創界籲投管伙市場設基金 引進非龍頭科企
科創界籲投管伙市場設基金 引進非龍頭科企
前民間電台擺街站罰款2500
前民間電台擺街站罰款2500
《刺血針》關注心因猝死 籲推社區心肺復蘇訓練
《刺血針》關注心因猝死 籲推社區心肺復蘇訓練
懸空8月 建築師何力治任帶路專員 曾隨特首訪中東 公司參與阿聯酋智慧城市等項目
懸空8月 建築師何力治任帶路專員 曾隨特首訪中東 公司參與阿聯酋智慧城市等項目
何任兩帶路小組召集人 父為首代北上港建築師
何任兩帶路小組召集人 父為首代北上港建築師
「831」四周年 警阻獻花鞠躬
「831」四周年 警阻獻花鞠躬
將軍澳3小時6縱火 警通緝男子
將軍澳3小時6縱火 警通緝男子
運雞腳貨櫃檢2.3億元可卡因
運雞腳貨櫃檢2.3億元可卡因
物監局分階段推持牌物管員強制進修
物監局分階段推持牌物管員強制進修
大灣區GBA專題：內地城區經濟百強 粵包攬前七 國家級智庫「賽迪顧問」調查 深圳南山六連冠
大灣區GBA專題：內地城區經濟百強 粵包攬前七 國家級智庫「賽迪顧問」調查 深圳南山六連冠
灣區手記：窮遊不宜 ／文：尚東美
灣區手記：窮遊不宜 ／文：尚東美
【Emily】開放日同參觀者數部門三大優勢 林定國：入律政司或可覓伴侶
【Emily】開放日同參觀者數部門三大優勢 林定國：入律政司或可覓伴侶
【Emily】感恩10年教大旅程 張仁良：正名喜悅猶在目
【Emily】感恩10年教大旅程 張仁良：正名喜悅猶在目
【Emily】獻計夜經濟 梁繼昌倡資助9點半場半價睇戲
【Emily】獻計夜經濟 梁繼昌倡資助9點半場半價睇戲
【Emily】工聯會中圖辦文物展 黃國：煙草工會旗最珍貴
【Emily】工聯會中圖辦文物展 黃國：煙草工會旗最珍貴
【Emily】胡英明接替白韞六 掌國際反貪局聯合會
【Emily】胡英明接替白韞六 掌國際反貪局聯合會
【Emily】理大3初企入福布斯亞洲「值得關注」榜
【Emily】理大3初企入福布斯亞洲「值得關注」榜