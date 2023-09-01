趁上落客攝閘罅 病翁觀塘站墮軌亡

昨午2時16分，警方接報86歲羅姓男事主在觀塘站2號月台墮下路軌，遭列車撞倒。事主困於車底，職員需將列車倒後，事主其後由消防救出，身體被輾開兩截，當場證實死亡，死因有待驗屍後確定。現場沒檢獲遺書。據悉事主有長期病，事發前獨自在路軌逗留，待列車駛進月台時衝出。

港鐵月台及大堂告示顯示「嚴重事故，請立即離開本站」。受事件影響，彩虹站往返調景嶺站列車一度暫停，黃埔站往返彩虹站一度7分鐘一班，港鐵安排免費接駁巴士。下午3時20分觀塘線逐步回復正常。

港鐵回覆稱，職員接報有人懷疑在路軌範圍，隨即按掣停止正駛向月台方向的列車，並到月台檢查及通知警方和消防。

港鐵初步資料顯示，該乘客藉列車上落客時從靠近車尾的車門與自動月台閘門之間的窄隙進入路軌範圍，具體細節尚待深入調查。

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