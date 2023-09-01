外傭覆核警未查強迫勞役 政府上訴稱事主非受害者

上訴庭押後頒判辭

代表警務處長及律政司長的資深大律師鮑進龍表示，警方當時收到以「CB」為代號的外傭來信，隔了3日就拘捕涉案僱主，數個月內完成調查；這反映刑事司法系統已「妥當處理」事件，符合《香港人權法案》的責任。

鮑進龍又稱，「CB」遭僱主性侵不涉及有組織罪行和金錢利益，亦無被威脅情况，故「CB」並非人口販賣和強迫勞役的受害者。另根據「聯合國毒品和犯罪問題辦公室」報告，人口販賣受害者的特徵包括長期工作、不擅長本地語言及在工作場所睡覺；除和僱主同住之外，「CB」不符合其他人口販賣的條件。

外傭方：政府有責立法打擊

代表外傭「CB」的資深大律師陳樂信則稱，除一名高級督察存入法庭的誓章之外，沒文件證明警方如何調查「CB」是否強迫勞役的受害者，影響公眾監察。陳樂信舉例，警方可調查涉案僱主以往聘用的外傭，考慮該人是否有系統地性剝削。陳樂信提及，政府有責任針對人口販賣及強迫勞役立法，建立跨部門的工作框架，以打擊有關行為。

【案件編號：CACV 208/22】