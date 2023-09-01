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健康中心命案 鄰居：疑兇稱事主將賣屋予她

【明報專訊】觀塘社區健康中心前日發生涉嫌謀殺案，79歲翁姓老婦疑遭陪同覆診51歲柯姓鄰居在廁格內斬斃。據了解，死者及疑犯均居於觀塘雲漢街雲漢大樓1樓，兩人的鄰居表示，疑犯柯婦早前起照顧獨居翁婦，引述柯曾透露事主將把單位轉賣給她，「婆婆賣（單位）畀佢」、「佢（疑兇）係自己講」。

原住隔壁 後搬入照顧中風事主

據了解，翁婦獨居於雲漢街雲漢大樓1樓一單位，柯姓疑兇則租住同層一劏房，兩者相隔一單位。本報昨到雲漢大樓了解，死者所住單位鐵閘鎖上鐵鏈，貼有警方告示，稱如需內進聯絡觀塘警區重案組。單位客廳陳設整齊，至少有兩間房間。鄰居陳女士表示，柯婦約半年前搬入上址一劏房單位，在酒樓工作，不覺得她精神有異，「會打招呼、笑瞇瞇」，姓翁老婦早前中風後行動不便，需拐杖協助出入，被捕女子則開始照顧她，包括煮飯、清潔及洗衣服，後來更搬入事主單位，過往沒發現單位有人爭執。

根據土地註冊處資料，姓翁死者與郭姓男子1985年以25.2萬元聯名購入雲漢大樓1樓一單位，男方1992年離世，相關死亡紀錄在2008年登記，相信單位業權已歸翁婦。

社會福利署稱，兩名事主非社署跟進個案，已聯絡死者家屬，並正嘗試聯絡被捕人家人，以提供協助。

相關字詞﹕謀殺

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