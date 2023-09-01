女廁笠頭箍頸襲夜歸女 男子囚16月

求情稱情緒不穩 官：自行停藥咎由自取

法官引述辯方求情稱，被告葉紹陶（現年32歲）兒時確診聽障及自閉症，8年前患上甲狀腺亢進，影響脾氣暴躁，案發時停藥數周及受同事欺凌致情緒不穩，事後深感懊悔及內疚，希望向事主道歉。法官認為自閉症不妨礙被告認清對錯，他自行停藥令情緒失控是「咎由自取」，行為令事主有昏迷甚至窒息死亡的可能，事主亦大感驚恐和無助，經過事發地點猶有餘悸。

沒特別目的施襲 見事主呼吸困難鬆手

案情指出，被告與事主X互不相識。2022年5月28日凌晨近2時，X在調景嶺公共交通交匯處下車，進入女廁如廁後打開廁格門，被告突然出現，用風褸套住她的頭，X眼前漆黑並尖叫和掙扎，被告以雙手箍頸，將X推回廁格及關門。X呼吸困難不支倒地，被告亦一同倒地。X多次呼救但無人回應，又兩度稱「你要咩，我都畀你」，被告回應「你唔出聲就得」，X做OK手勢後，被告一度鬆手，她再掙扎時再遭箍頸。及後被告突然說「我唔玩喇」，鬆手離開。

X將事件告知男友，對方代她報案。X同日凌晨到急症室求醫，獲診斷有頸傷、頸部肌肉痛、沿頸範圍觸痛和泛紅。被告6月8日被捕，警誡下稱當時「好大壓力，想搵人發泄」，向警方交代案發經過，稱看到X呼吸困難後「突然清醒」及鬆手，又說當時「好諗唔開」、「好似見到一千零一個人入咗去，打佢一鑊喇」。

【案件編號：DCCC 886/22】