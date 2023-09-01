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港聞二

阮民安囚26月 官斥濫用同情自肥 指煽動罪案情「接近嚴重」 自詡道德高地斂財卑劣

【明報專訊】歌手阮民安涉在社交平台煽動仇警等8次事件，另訛稱售賣曲奇為「暴動少女」籌款，涉及約71萬元。阮早前承認作出一項或多項具煽動意圖的作為及洗黑錢兩罪，昨在區域法院判囚26個月，並充公約37.6萬銀行款項。法官斥被告與其妻揑造人物，道德綁架他人的同情，濫用市民的同情心「自肥」；他雖自詡身處道德高地，但作為實際是經精心設計的自我宣傳和斂財手段，趁火打劫，比一般為勢所迫鋌而走險的普通罪犯卑劣。

去年2月還押至今 阮最快9月釋

被告阮民安（43歲）去年2月被控後一直還押，據悉最快9月底獲釋。

法官練錦鴻在判辭稱，涉案帖文為發泄式及口號式的詛咒和謾罵，大部分含諷刺和嘲笑，並無提出任何有建設的批評、改善方案。部分帖文結尾附帶宣傳「黃店」、被告演唱會及煽情文字要求捐款，目的是迎合及挑撥市民對政府的不滿和怨氣，挑起社會逐漸平息的不安之情。他甚至宣揚港獨，欲令香港不能以現行方式運作，亦有把香港分裂出去的意味，屬危害國家安全，刑責應等量齊觀。

引伍巧怡案 煽動判刑應參考國安法

練官續稱，被告作為藝人有一定知名度，案發期間所有帖文都可在網上找到，每則帖文均有多人回應及分享，更招引不少冷血無情的言論。當時社會的傷患尚待痊癒，依然有人不甘平淡，希望亂象持續，帖文有意再度點燃火頭。被告與妻子撰寫情節，持續吸引旁人注目而繼續捐款，他自詡着眼香港前途和支持同路人，但實際是自我宣傳和斂財手段，為「自肥」和趁火打劫不惜濫用市民同情心、煽風點火，罪責比詐騙更重。

練官引述伍巧怡案，稱法庭處理煽動罪應採納《港區國安法》的保釋門檻，基於同一邏輯，判刑亦應參考國安法條文和有關案例，並根據馬俊文案判斷本案的煽動罪案情「接近嚴重」，量刑應為21個月監禁（見表）。

虛構「A小妹妹」獲捐71萬 推論騙千人

而洗黑錢罪涉案金額縱並非鉅額，但款項是以高姿態詐騙及勒索普通人的同情心得來，犯案時間接近11個月，分1657次匯入，平均每次不超過500元，推論受騙人數約1000多，被告是其中策劃者，同樣應處21個月監禁。

基於總量刑原則，法官將兩罪起點定為39個月，雖然被告親友均對他美言有加，例如岳母聲稱他深明「取諸社會，用諸社會」的道理，有默默貢獻精神，但此形象與涉案行為不符，被告認罪獲三分之一減刑，除此無其他減刑因素，共囚26個月。

案情指出，案發於2021年4月27日至2022年2月15日，被告於社交平台針對警方、司法機構人員和特首發布煽動信息，涉及8次事件。被告並發起和推廣為不同目的而設的募捐計劃，包括與妻子張倚雯虛構被控暴動的「A小妹妹」，在網上出售聲稱由她製作的曲奇，誘使他人付款至其小舅黃天昊的銀行帳戶，黃之後將大部分款項存入被告帳戶，當中涉及A的款項約71萬元。

控方早前透露張倚雯已離港，張黃二人均無被起訴。

【案件編號：DCCC 424/22】

相關字詞﹕區域法院 洗黑錢 作出一項或多項具煽動意圖的作為罪 阮民安

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