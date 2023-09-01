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私校道爾頓：本地年輕家長報名增

【明報專訊】私立的香港道爾頓學校受訪談及發展計劃，校董杜巧賢稱，校方正尋找適合校地以擴大學校規模，增加中學部，現時已獲教育局批准在大角嘴校舍現址加開中學課程的7至8年級，最快2024/25學年有7年級新生；並需要有新校舍才可辦更高年級。

正覓地擴展 已獲批增7至8年級

《港區國安法》生效逾3年，國際學校及提供非本地課程的私校毋須如其他學校參考及落實《國家安全：學校具體措施》，但有責任協助學生正確及客觀理解國安法。被問家長有否因私校毋須跟隨上述《措施》而安排子女入讀，杜巧賢稱沒正式統計，但留意到近年多了本地年輕家長報名，不排除他們因此選校。

杜表示，不少國際或私校以英語為先，中文只視作第二語言，該校則着重中文基礎教育和強調學生有中華文化素質。校網稱，將循序漸進讓學生學習《論語》、〈大學〉、〈中庸〉等經典篇章，「培養學生熱愛中華文化的情操」。

曾俊華指港府保守 倡教育民主化

身兼香港道爾頓基金會董事的前財政司長曾俊華稱，本港政府傾向保守，抗拒做「教育大改革」，舉例倘若學界投票「是否支持廢除DSE（中學文憑試）」，預料大部分人會贊成。他明白政府認為DSE制度可以讓成績達標者入大學，但提及外國有大學直接讓全球各地的人報讀課程，「（香港）教育應該民主化，讓更多人接觸到新知識」。他認為，近年不少家長讓子女轉讀國際和私校，反映他們對本港傳統學制有意見。

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