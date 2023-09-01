明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

酒店業擬輸勞2000 料最快新春到

【明報專訊】勞工處下周一推出「補充勞工優化計劃」，昨為酒店業界舉行簡介會。酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，業界首階段計劃輸入約2000名外勞，主要涵蓋房務員、侍應生、前台接待員等，爭取最快明年農曆新年來港。他說，外勞住宿、成本及申請時間令部分酒店卻步，冀政府增加支援，並為酒店業推出特別輸入勞工計劃以加快審批。

最有意輸房務員 稱業界缺9000人

「補充勞工優化計劃」容許輸入售貨員、侍應生等26個非技術或低技術工種外勞，勞工處昨在銅鑼灣為酒店業界舉行簡介會，約250人出席。酒店業主聯會及立法會旅遊界議員姚柏良昨與傳媒茶敘，徐英偉表示，8月中在業內做意向調查，聯會會員計劃申請輸入約2000名外勞，其中最多酒店有意輸入房務員，其次包括侍應生、前台接待員、廚師及清潔工。他透露，政府預計甄別審批需時約3個月，酒店申請後需先本地招聘，加上處理簽證等事宜，預計最快明年農曆新年才會有首批外勞來港。

徐英偉稱，酒店業現時欠缺約9000名員工，對於僅輸入2000名外勞，他形容是業界最急需的人手，惟未能完全解決人手短缺問題。他說，外勞月薪不可低於本地行業工資中位數，加上住宿及保險等開支，令部分業界卻步，冀政府增加支援。他促請當局為酒店業推出特別輸入勞工計劃，加快及簡化審批程序，強調聘請外勞成本較高，不會全面聘請外勞。

徐英偉期望政府為酒店業設立人才培訓基金，吸引年輕人入行，同時倡議設立創科基金，透過科技及大數據改善旅客體驗，提升服務質素，例如加快登記和退房手續、以「無線射頻識別系統」（RFID）確保房間日用品齊全等。

姚柏良則表示，酒店業人手短缺影響旅客體驗，例如需延遲入住等，冀盡快批准酒店輸入外勞補充人手。他期望政府進一步改善現行安排，包括簡化集團式酒店申請程序，檢視是否必須逐間酒店申請。

上 / 下一篇新聞

今收回逢打風 高球場延期開放 待清理再通告日期 會員議員質疑康署難保育
今收回逢打風 高球場延期開放 待清理再通告日期 會員議員質疑康署難保育
香港公開賽11月辦 球會：很可能明年繼續
香港公開賽11月辦 球會：很可能明年繼續
涉兩度非禮新生 港大迎新營「組爸」被捕
涉兩度非禮新生 港大迎新營「組爸」被捕
8月訪港人次400萬 疫後單月新高
8月訪港人次400萬 疫後單月新高
私校道爾頓：本地年輕家長報名增
私校道爾頓：本地年輕家長報名增
阮民安囚26月 官斥濫用同情自肥 指煽動罪案情「接近嚴重」 自詡道德高地斂財卑劣
阮民安囚26月 官斥濫用同情自肥 指煽動罪案情「接近嚴重」 自詡道德高地斂財卑劣
女廁笠頭箍頸襲夜歸女 男子囚16月
女廁笠頭箍頸襲夜歸女 男子囚16月
健康中心命案 鄰居：疑兇稱事主將賣屋予她
健康中心命案 鄰居：疑兇稱事主將賣屋予她
外傭覆核警未查強迫勞役 政府上訴稱事主非受害者
外傭覆核警未查強迫勞役 政府上訴稱事主非受害者
趁上落客攝閘罅 病翁觀塘站墮軌亡
趁上落客攝閘罅 病翁觀塘站墮軌亡
越線校巴東涌撞巴士34傷 傷者包括19學童 英基校巴司機被捕
越線校巴東涌撞巴士34傷 傷者包括19學童 英基校巴司機被捕
8‧18流水式集會案 7人撤組織集結罪 律政申終院上訴許可
8‧18流水式集會案 7人撤組織集結罪 律政申終院上訴許可
少女開審前認暴動 再被報告評不宜入教導所
少女開審前認暴動 再被報告評不宜入教導所
關員姦18歲女子罪脫 獲准申訟費
關員姦18歲女子罪脫 獲准申訟費
單車節10月開鑼名額5200 旅發局冀推動發展大灣區盛事旅遊中心
單車節10月開鑼名額5200 旅發局冀推動發展大灣區盛事旅遊中心
內地哪吒汽車拉大隊駐港 伙電池晶片企業建生態圈
內地哪吒汽車拉大隊駐港 伙電池晶片企業建生態圈
科創界籲投管伙市場設基金 引進非龍頭科企
科創界籲投管伙市場設基金 引進非龍頭科企
前民間電台擺街站罰款2500
前民間電台擺街站罰款2500
《刺血針》關注心因猝死 籲推社區心肺復蘇訓練
《刺血針》關注心因猝死 籲推社區心肺復蘇訓練
懸空8月 建築師何力治任帶路專員 曾隨特首訪中東 公司參與阿聯酋智慧城市等項目
懸空8月 建築師何力治任帶路專員 曾隨特首訪中東 公司參與阿聯酋智慧城市等項目
何任兩帶路小組召集人 父為首代北上港建築師
何任兩帶路小組召集人 父為首代北上港建築師
「831」四周年 警阻獻花鞠躬
「831」四周年 警阻獻花鞠躬
將軍澳3小時6縱火 警通緝男子
將軍澳3小時6縱火 警通緝男子
運雞腳貨櫃檢2.3億元可卡因
運雞腳貨櫃檢2.3億元可卡因
物監局分階段推持牌物管員強制進修
物監局分階段推持牌物管員強制進修
大灣區GBA專題：內地城區經濟百強 粵包攬前七 國家級智庫「賽迪顧問」調查 深圳南山六連冠
大灣區GBA專題：內地城區經濟百強 粵包攬前七 國家級智庫「賽迪顧問」調查 深圳南山六連冠
灣區手記：窮遊不宜 ／文：尚東美
灣區手記：窮遊不宜 ／文：尚東美
【Emily】開放日同參觀者數部門三大優勢 林定國：入律政司或可覓伴侶
【Emily】開放日同參觀者數部門三大優勢 林定國：入律政司或可覓伴侶
【Emily】感恩10年教大旅程 張仁良：正名喜悅猶在目
【Emily】感恩10年教大旅程 張仁良：正名喜悅猶在目
【Emily】獻計夜經濟 梁繼昌倡資助9點半場半價睇戲
【Emily】獻計夜經濟 梁繼昌倡資助9點半場半價睇戲
【Emily】工聯會中圖辦文物展 黃國：煙草工會旗最珍貴
【Emily】工聯會中圖辦文物展 黃國：煙草工會旗最珍貴
【Emily】胡英明接替白韞六 掌國際反貪局聯合會
【Emily】胡英明接替白韞六 掌國際反貪局聯合會
【Emily】理大3初企入福布斯亞洲「值得關注」榜
【Emily】理大3初企入福布斯亞洲「值得關注」榜