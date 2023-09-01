酒店業擬輸勞2000 料最快新春到

最有意輸房務員 稱業界缺9000人

「補充勞工優化計劃」容許輸入售貨員、侍應生等26個非技術或低技術工種外勞，勞工處昨在銅鑼灣為酒店業界舉行簡介會，約250人出席。酒店業主聯會及立法會旅遊界議員姚柏良昨與傳媒茶敘，徐英偉表示，8月中在業內做意向調查，聯會會員計劃申請輸入約2000名外勞，其中最多酒店有意輸入房務員，其次包括侍應生、前台接待員、廚師及清潔工。他透露，政府預計甄別審批需時約3個月，酒店申請後需先本地招聘，加上處理簽證等事宜，預計最快明年農曆新年才會有首批外勞來港。

徐英偉稱，酒店業現時欠缺約9000名員工，對於僅輸入2000名外勞，他形容是業界最急需的人手，惟未能完全解決人手短缺問題。他說，外勞月薪不可低於本地行業工資中位數，加上住宿及保險等開支，令部分業界卻步，冀政府增加支援。他促請當局為酒店業推出特別輸入勞工計劃，加快及簡化審批程序，強調聘請外勞成本較高，不會全面聘請外勞。

徐英偉期望政府為酒店業設立人才培訓基金，吸引年輕人入行，同時倡議設立創科基金，透過科技及大數據改善旅客體驗，提升服務質素，例如加快登記和退房手續、以「無線射頻識別系統」（RFID）確保房間日用品齊全等。

姚柏良則表示，酒店業人手短缺影響旅客體驗，例如需延遲入住等，冀盡快批准酒店輸入外勞補充人手。他期望政府進一步改善現行安排，包括簡化集團式酒店申請程序，檢視是否必須逐間酒店申請。