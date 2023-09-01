明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

涉兩度非禮新生 港大迎新營「組爸」被捕

【明報專訊】港大護理學會早前舉辦迎新營，有新生在網上稱營內有高年級生疑吸食大麻，並提及遭「組爸」非禮。警方前日下午在元朗區以涉嫌非禮拘捕一名20歲鄧姓本地男子，懷疑他早前於大學迎新活動非禮一名18歲女子，被暫控兩項非禮罪，原排期今日在粉嶺裁決法院提堂。

據了解，女事主8月20日至22日在保良局賽馬會大棠度假村參與迎新營，男被捕人是另一組組長。據悉懷疑非禮事件發生了兩次，首次於20日，鄧男在營內活動室進行活動時，用雙手觸摸事主靠近胸部的腋下，並從腋下到腰部猥褻；翌日在宿舍客廳，鄧男分享過去經歷，並用手指抓撓女事主的前臂作示範。兩次過程均被同一男學生目擊。女事主感到冒犯，向自己組兩名男組長投訴。

校方稱嚴肅對待 正調查

港大昨發聲明，確認警方以涉嫌非禮扣留一名港大學生協助調查，涉及近期學生會迎新營事件，港大重申絕不容忍不法行為，將嚴肅跟進。港大學生事務長謝樹基昨向學生發信稱，明白學生關注事件，會嚴肅對待，除了警方調查，校方亦正調查，如發現有人違規，將會根據大學規定採取適當紀律處分，學校會向有需要學生提供輔導及心理諮詢服務。

Instagram專頁「軒軒萬事屋」上周六發布一名自稱港大護理系新生投稿，提到迎新營多名「組爸」、「組媽」高年級學生輔導員吸食大麻，並指控有「組爸」刻意向她及其朋友「摸手摸腳」，感不舒服，不知可向誰投訴。內文又稱他們玩水時被禁止更換深色上衣，導致「走曬（晒）光」，更要被「唔友善嘅目光望住」。警方其後根據相關帖文及市民舉報作拘捕，據悉被捕人在警誡後否認罪行，警方在其住所檢獲兩件涉案迎新營T恤及手機。至於吸食大麻等其他指控暫時未有證據。

上 / 下一篇新聞

今收回逢打風 高球場延期開放 待清理再通告日期 會員議員質疑康署難保育
今收回逢打風 高球場延期開放 待清理再通告日期 會員議員質疑康署難保育
香港公開賽11月辦 球會：很可能明年繼續
香港公開賽11月辦 球會：很可能明年繼續
酒店業擬輸勞2000 料最快新春到
酒店業擬輸勞2000 料最快新春到
8月訪港人次400萬 疫後單月新高
8月訪港人次400萬 疫後單月新高
私校道爾頓：本地年輕家長報名增
私校道爾頓：本地年輕家長報名增
阮民安囚26月 官斥濫用同情自肥 指煽動罪案情「接近嚴重」 自詡道德高地斂財卑劣
阮民安囚26月 官斥濫用同情自肥 指煽動罪案情「接近嚴重」 自詡道德高地斂財卑劣
女廁笠頭箍頸襲夜歸女 男子囚16月
女廁笠頭箍頸襲夜歸女 男子囚16月
健康中心命案 鄰居：疑兇稱事主將賣屋予她
健康中心命案 鄰居：疑兇稱事主將賣屋予她
外傭覆核警未查強迫勞役 政府上訴稱事主非受害者
外傭覆核警未查強迫勞役 政府上訴稱事主非受害者
趁上落客攝閘罅 病翁觀塘站墮軌亡
趁上落客攝閘罅 病翁觀塘站墮軌亡
越線校巴東涌撞巴士34傷 傷者包括19學童 英基校巴司機被捕
越線校巴東涌撞巴士34傷 傷者包括19學童 英基校巴司機被捕
8‧18流水式集會案 7人撤組織集結罪 律政申終院上訴許可
8‧18流水式集會案 7人撤組織集結罪 律政申終院上訴許可
少女開審前認暴動 再被報告評不宜入教導所
少女開審前認暴動 再被報告評不宜入教導所
關員姦18歲女子罪脫 獲准申訟費
關員姦18歲女子罪脫 獲准申訟費
單車節10月開鑼名額5200 旅發局冀推動發展大灣區盛事旅遊中心
單車節10月開鑼名額5200 旅發局冀推動發展大灣區盛事旅遊中心
內地哪吒汽車拉大隊駐港 伙電池晶片企業建生態圈
內地哪吒汽車拉大隊駐港 伙電池晶片企業建生態圈
科創界籲投管伙市場設基金 引進非龍頭科企
科創界籲投管伙市場設基金 引進非龍頭科企
前民間電台擺街站罰款2500
前民間電台擺街站罰款2500
《刺血針》關注心因猝死 籲推社區心肺復蘇訓練
《刺血針》關注心因猝死 籲推社區心肺復蘇訓練
懸空8月 建築師何力治任帶路專員 曾隨特首訪中東 公司參與阿聯酋智慧城市等項目
懸空8月 建築師何力治任帶路專員 曾隨特首訪中東 公司參與阿聯酋智慧城市等項目
何任兩帶路小組召集人 父為首代北上港建築師
何任兩帶路小組召集人 父為首代北上港建築師
「831」四周年 警阻獻花鞠躬
「831」四周年 警阻獻花鞠躬
將軍澳3小時6縱火 警通緝男子
將軍澳3小時6縱火 警通緝男子
運雞腳貨櫃檢2.3億元可卡因
運雞腳貨櫃檢2.3億元可卡因
物監局分階段推持牌物管員強制進修
物監局分階段推持牌物管員強制進修
大灣區GBA專題：內地城區經濟百強 粵包攬前七 國家級智庫「賽迪顧問」調查 深圳南山六連冠
大灣區GBA專題：內地城區經濟百強 粵包攬前七 國家級智庫「賽迪顧問」調查 深圳南山六連冠
灣區手記：窮遊不宜 ／文：尚東美
灣區手記：窮遊不宜 ／文：尚東美
【Emily】開放日同參觀者數部門三大優勢 林定國：入律政司或可覓伴侶
【Emily】開放日同參觀者數部門三大優勢 林定國：入律政司或可覓伴侶
【Emily】感恩10年教大旅程 張仁良：正名喜悅猶在目
【Emily】感恩10年教大旅程 張仁良：正名喜悅猶在目
【Emily】獻計夜經濟 梁繼昌倡資助9點半場半價睇戲
【Emily】獻計夜經濟 梁繼昌倡資助9點半場半價睇戲
【Emily】工聯會中圖辦文物展 黃國：煙草工會旗最珍貴
【Emily】工聯會中圖辦文物展 黃國：煙草工會旗最珍貴
【Emily】胡英明接替白韞六 掌國際反貪局聯合會
【Emily】胡英明接替白韞六 掌國際反貪局聯合會
【Emily】理大3初企入福布斯亞洲「值得關注」榜
【Emily】理大3初企入福布斯亞洲「值得關注」榜