涉兩度非禮新生 港大迎新營「組爸」被捕

據了解，女事主8月20日至22日在保良局賽馬會大棠度假村參與迎新營，男被捕人是另一組組長。據悉懷疑非禮事件發生了兩次，首次於20日，鄧男在營內活動室進行活動時，用雙手觸摸事主靠近胸部的腋下，並從腋下到腰部猥褻；翌日在宿舍客廳，鄧男分享過去經歷，並用手指抓撓女事主的前臂作示範。兩次過程均被同一男學生目擊。女事主感到冒犯，向自己組兩名男組長投訴。

校方稱嚴肅對待 正調查

港大昨發聲明，確認警方以涉嫌非禮扣留一名港大學生協助調查，涉及近期學生會迎新營事件，港大重申絕不容忍不法行為，將嚴肅跟進。港大學生事務長謝樹基昨向學生發信稱，明白學生關注事件，會嚴肅對待，除了警方調查，校方亦正調查，如發現有人違規，將會根據大學規定採取適當紀律處分，學校會向有需要學生提供輔導及心理諮詢服務。

Instagram專頁「軒軒萬事屋」上周六發布一名自稱港大護理系新生投稿，提到迎新營多名「組爸」、「組媽」高年級學生輔導員吸食大麻，並指控有「組爸」刻意向她及其朋友「摸手摸腳」，感不舒服，不知可向誰投訴。內文又稱他們玩水時被禁止更換深色上衣，導致「走曬（晒）光」，更要被「唔友善嘅目光望住」。警方其後根據相關帖文及市民舉報作拘捕，據悉被捕人在警誡後否認罪行，警方在其住所檢獲兩件涉案迎新營T恤及手機。至於吸食大麻等其他指控暫時未有證據。