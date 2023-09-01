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香港公開賽11月辦 球會：很可能明年繼續

【明報專訊】康文署本月11日會把接管的粉嶺高球場用地借給香港哥爾夫球會以籌備兩場大型國際賽事，包括10月初的沙特阿美石油團體系列賽。哥球會昨宣布，另一國際賽事「香港高爾夫球公開賽2023」將於11月9至12日在粉嶺高球場舉行。哥球會會長郭永亮稱，很有可能明年會繼續舉辦，亦期望未來本港有其他國際賽事。

今年香港高爾夫球公開賽首次被列為亞洲巡迴賽國際系列賽其中一站，郭永亮致辭時表示鼓舞，稱賽事自2020年起暫停，今年復辦會較以往更有聲有色，期待世界各地和大灣區的球手和球迷重返高球場參與。他亦說，香港年輕高球手在國際舞台表現出色，亦突顯香港高球實力愈來愈強。

郭又稱，「好有可能」明年會繼續舉辦香港高爾夫球公開賽，亦會和其他國際巡迴賽單位商討，期望未來有個別比賽於2024年或以後在港舉行。

首兩天免費開放 觀眾村另設娛樂

賽事方面，哥球會公布部分確認參賽球手，包括去年英國公開賽冠軍史密夫（Cameron Smith）、衛冕的奧爾斯比（Wade Ormsby）及早前贏得「國際都會高爾夫球錦標賽」冠軍的本地球手許龍一。許龍一表示，在主場奪冠意義非凡，有家人入場支持，亦形容為本年度「打強心針」。他稱獲獎後有更多比賽機會，球技亦有進步。

公開賽總獎金高達200萬美元（約1560港元），首兩天免費開放予公眾，其後單日門票售價200港元，4天入場證300港元。場內設觀眾村，提供多項娛樂活動。市民即日起可於Ticketflap網站購票。

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