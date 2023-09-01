今收回逢打風 高球場延期開放 待清理再通告日期 會員議員質疑康署難保育

球會：與政府密切溝通 料順利交接

康文署今日接管粉嶺高球場「舊場」1至8號洞，主要作為靜態公園和保育用途，原定同日下午開放寵物公園及步行徑。康文署昨傍晚宣布，因應蘇拉逼近香港，原定今日啓用、位於粉錦公路以東的公園將延期開放。署方稱颱風過後將進行場地清理，待工作完成後將通告公園開放時間。

9‧11借球會辦賽兩月

郭永亮昨出席「香港高爾夫球公開賽2023」發布會稱，有與政府保持密切溝通，相信會順利交接。對於康文署9月11日將收回的用地借給哥球會兩個月以舉辦國際賽事，郭永亮稱會與政府合作，令球場以最佳狀態進行比賽。被問到借地費用，他未有正面回應，僅稱尊重政府收回土地決定，對政府支持體育賽事感高興。哥球會早前就高球場環評報告提出司法覆核，獲高等法院批准暫緩執行決定，他稱案件已進入司法程序，不便評論。

昨日是「舊場」開放予哥球會會員打球的最後一天，記者下午到場觀察，場上仍有不少人在打球，臨走前拿起手機以球場為背景自拍；傍晚有市民冒着天氣不穩風險一睹球場最後光景。

擁有哥球會會籍10多年的43歲陳女士表示，每周都到球場打球一至兩次，雖然之後仍可在粉嶺高球場其他場地打球，但對於即將接手球場的康文署沒有信心，認為以郊野公園方式規劃具歷史及生態價值的球場不切實際。另一會員67歲林先生表示，對於部分球場範圍將被收回感沉重，感嘆失去場內有百年歷史的珍貴樹木。

會員稱被收回「沉重」 憂失歷史生態

立法會議員何君堯在下午約5時半時與3名球友到場打球。他向傳媒表示，在粉嶺高球場打球已超過20年，故特意前來懷緬。何對康文署能否保存高球場現狀存疑。

舊球場傍晚向公眾開放夜行徑，現場所見有約10名市民進入，當中有人帶同狗散步。從市區結伴前來的李女士表示，從新聞得知球場將收回，趁最後一天前來參觀。

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