明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：窮遊不宜 ／文：尚東美

【明報專訊】之前報道廣州米芝蓮，其中一間新上榜的一星餐廳，每人消費逾2000元，一些不乏名氣的Omakase（「廚師發辦」），亦動輒位位過2000元；還有自來到廣州後便聽聞，一間號稱廣州潮汕菜「天花板」的餐館亦如是，且是人民幣，兌港元便是1.2倍。

筆者沒福氣嘗試這些高價餐廳，但早前一班人吃日本燒鳥，飲飽食醉埋單竟然也位位800元。若按此消費水平，恐怕廣州實在不適合「窮遊」。

不過幾日前心血來潮跑去老城區吃碗要排長龍才吃到的牛腩河，才盛惠20元，再在附近點碟10元腸粉，捧着滿足的肚子回家，所以誰說廣州不能窮遊？所謂窮遊富遊，無非是相對概念而已。

早前有名內地網紅在小紅書分享遊港感受，指香港不適合窮遊，因坐的士、住酒店、食飯、食煙、買樓，甚至飲支水都感昂貴。先勿論港人有否同感，僅從遊客角度，以較低收入及消費水平衡量較高收入及消費水平的地方，本身即偷換概念，因為澳洲人和新加坡人來港肯定會感嘆香煙便宜，日本人一定愛坐的士——只要沒誤上「黑的」——因為當地價格都比香港高。

所以就算是20元一碗的牛腩河，對貧窮線以下的老百姓也是天價，3元一支礦泉水亦不能接受，珠江新城幾萬元一平方米……按此推論，廣州也真不宜窮遊。再說，所謂窮遊因每人的消費能力而異，窮遊無非就是以較一般低的支出旅行。真窮就別遊，機票也是錢；真窮又想遊，就學苦行僧。苦行僧好歹也是出於信仰，可惜在這流量稱王的時代，沒人願做苦行僧，反而沒事找事「博眼球」居多。

文：尚東美

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

今收回逢打風 高球場延期開放 待清理再通告日期 會員議員質疑康署難保育
今收回逢打風 高球場延期開放 待清理再通告日期 會員議員質疑康署難保育
香港公開賽11月辦 球會：很可能明年繼續
香港公開賽11月辦 球會：很可能明年繼續
涉兩度非禮新生 港大迎新營「組爸」被捕
涉兩度非禮新生 港大迎新營「組爸」被捕
酒店業擬輸勞2000 料最快新春到
酒店業擬輸勞2000 料最快新春到
8月訪港人次400萬 疫後單月新高
8月訪港人次400萬 疫後單月新高
私校道爾頓：本地年輕家長報名增
私校道爾頓：本地年輕家長報名增
阮民安囚26月 官斥濫用同情自肥 指煽動罪案情「接近嚴重」 自詡道德高地斂財卑劣
阮民安囚26月 官斥濫用同情自肥 指煽動罪案情「接近嚴重」 自詡道德高地斂財卑劣
女廁笠頭箍頸襲夜歸女 男子囚16月
女廁笠頭箍頸襲夜歸女 男子囚16月
健康中心命案 鄰居：疑兇稱事主將賣屋予她
健康中心命案 鄰居：疑兇稱事主將賣屋予她
外傭覆核警未查強迫勞役 政府上訴稱事主非受害者
外傭覆核警未查強迫勞役 政府上訴稱事主非受害者
趁上落客攝閘罅 病翁觀塘站墮軌亡
趁上落客攝閘罅 病翁觀塘站墮軌亡
越線校巴東涌撞巴士34傷 傷者包括19學童 英基校巴司機被捕
越線校巴東涌撞巴士34傷 傷者包括19學童 英基校巴司機被捕
8‧18流水式集會案 7人撤組織集結罪 律政申終院上訴許可
8‧18流水式集會案 7人撤組織集結罪 律政申終院上訴許可
少女開審前認暴動 再被報告評不宜入教導所
少女開審前認暴動 再被報告評不宜入教導所
關員姦18歲女子罪脫 獲准申訟費
關員姦18歲女子罪脫 獲准申訟費
單車節10月開鑼名額5200 旅發局冀推動發展大灣區盛事旅遊中心
單車節10月開鑼名額5200 旅發局冀推動發展大灣區盛事旅遊中心
內地哪吒汽車拉大隊駐港 伙電池晶片企業建生態圈
內地哪吒汽車拉大隊駐港 伙電池晶片企業建生態圈
科創界籲投管伙市場設基金 引進非龍頭科企
科創界籲投管伙市場設基金 引進非龍頭科企
前民間電台擺街站罰款2500
前民間電台擺街站罰款2500
《刺血針》關注心因猝死 籲推社區心肺復蘇訓練
《刺血針》關注心因猝死 籲推社區心肺復蘇訓練
懸空8月 建築師何力治任帶路專員 曾隨特首訪中東 公司參與阿聯酋智慧城市等項目
懸空8月 建築師何力治任帶路專員 曾隨特首訪中東 公司參與阿聯酋智慧城市等項目
何任兩帶路小組召集人 父為首代北上港建築師
何任兩帶路小組召集人 父為首代北上港建築師
「831」四周年 警阻獻花鞠躬
「831」四周年 警阻獻花鞠躬
將軍澳3小時6縱火 警通緝男子
將軍澳3小時6縱火 警通緝男子
運雞腳貨櫃檢2.3億元可卡因
運雞腳貨櫃檢2.3億元可卡因
物監局分階段推持牌物管員強制進修
物監局分階段推持牌物管員強制進修
大灣區GBA專題：內地城區經濟百強 粵包攬前七 國家級智庫「賽迪顧問」調查 深圳南山六連冠
大灣區GBA專題：內地城區經濟百強 粵包攬前七 國家級智庫「賽迪顧問」調查 深圳南山六連冠
【Emily】開放日同參觀者數部門三大優勢 林定國：入律政司或可覓伴侶
【Emily】開放日同參觀者數部門三大優勢 林定國：入律政司或可覓伴侶
【Emily】感恩10年教大旅程 張仁良：正名喜悅猶在目
【Emily】感恩10年教大旅程 張仁良：正名喜悅猶在目
【Emily】獻計夜經濟 梁繼昌倡資助9點半場半價睇戲
【Emily】獻計夜經濟 梁繼昌倡資助9點半場半價睇戲
【Emily】工聯會中圖辦文物展 黃國：煙草工會旗最珍貴
【Emily】工聯會中圖辦文物展 黃國：煙草工會旗最珍貴
【Emily】胡英明接替白韞六 掌國際反貪局聯合會
【Emily】胡英明接替白韞六 掌國際反貪局聯合會
【Emily】理大3初企入福布斯亞洲「值得關注」榜
【Emily】理大3初企入福布斯亞洲「值得關注」榜