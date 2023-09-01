灣區手記：窮遊不宜 ／文：尚東美

筆者沒福氣嘗試這些高價餐廳，但早前一班人吃日本燒鳥，飲飽食醉埋單竟然也位位800元。若按此消費水平，恐怕廣州實在不適合「窮遊」。

不過幾日前心血來潮跑去老城區吃碗要排長龍才吃到的牛腩河，才盛惠20元，再在附近點碟10元腸粉，捧着滿足的肚子回家，所以誰說廣州不能窮遊？所謂窮遊富遊，無非是相對概念而已。

早前有名內地網紅在小紅書分享遊港感受，指香港不適合窮遊，因坐的士、住酒店、食飯、食煙、買樓，甚至飲支水都感昂貴。先勿論港人有否同感，僅從遊客角度，以較低收入及消費水平衡量較高收入及消費水平的地方，本身即偷換概念，因為澳洲人和新加坡人來港肯定會感嘆香煙便宜，日本人一定愛坐的士——只要沒誤上「黑的」——因為當地價格都比香港高。

所以就算是20元一碗的牛腩河，對貧窮線以下的老百姓也是天價，3元一支礦泉水亦不能接受，珠江新城幾萬元一平方米……按此推論，廣州也真不宜窮遊。再說，所謂窮遊因每人的消費能力而異，窮遊無非就是以較一般低的支出旅行。真窮就別遊，機票也是錢；真窮又想遊，就學苦行僧。苦行僧好歹也是出於信仰，可惜在這流量稱王的時代，沒人願做苦行僧，反而沒事找事「博眼球」居多。

文：尚東美