大灣區GBA專題：內地城區經濟百強 粵包攬前七 國家級智庫「賽迪顧問」調查 深圳南山六連冠

23項指標評估 不含直轄市港澳台

賽迪顧問是一家主要提供企業與市場諮詢服務，以及信息工程監理服務的公司，直屬於國家工信部「中國電子信息產業發展研究院」。該公司編製的賽迪百強區榜單，以地區生產總值大於800億元（人民幣，下同）及一般公共預算收入大於20億元為入圍門檻，並從經濟實力、增長動力、內生支撐、區域能級和共享發展5個方面共23項指標，綜合評價入圍城區。調查對象則是以民政部2022年3月發布的《2021年中華人民共和國縣以上行政區劃代碼》、以及截至今年7月全國各地行政區劃調整情况為準的市轄區，不包括直轄市、香港、澳門和台灣。

今年榜單中，內地東部、中部、西部和東北地區分別有59個、22個、18個和1個城區上榜，維持「東強西弱，南強北弱」局面，尤以南方城區經濟實力的優勢較突出。按省份來看，廣東和江蘇的上榜城區最多，均有17個，浙江省及四川省隨後，各有13個（圖2）。

從百強區排名來看，廣東省入圍城區表現一枝獨秀，17個城區全部來自廣州、深圳、佛山及珠海4個大灣區城市，當中廣州7區入榜、深圳6區，佛山和珠海則分別有3個及1個城區。再者，廣東17個百強區中，有8個排在前10名，與去年持平。

粵城區遍佈穗深佛珠 福田升第二

前述8個廣東城區中，7個包辦第一至第七，南山區六度蟬聯榜首，去年排第三的福田區取代天河區排第二，天河下跌一級排第三。其餘5個城區均較去年升一級（圖1）。至於去年排第四的青島市黃島區，今年跌出百強，榜單未有解釋原因，取而代之是首度打入十大的長沙市雨花區。

百強佔地0.7% 創16.9%GDP

榜單指出，綜合而言，百強區在經濟資源和社會效益的匯聚方面更明顯，百強區面積只佔全國0.7%，但創造的GDP佔全國16.9%。去年百強區平均地區生產總值達2045億元，人均地區生產總值16.9萬元，是全國人均地區生產總值的兩倍。

明報記者