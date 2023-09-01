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港聞

港聞二

少女開審前認暴動 再被報告評不宜入教導所

【明報專訊】2019年10月6日禁蒙面法生效翌日，有人發起遊行抗議，當中一案有9人被控暴動罪，其中一人為案發時16歲的女生。她開審前認罪並獲索取教導所報告，惟報告指她不適宜入教導所，辯方稱法庭毋須受制於報告建議。女生押後至昨日在區域法院再求情，辯方稱被告第二度被報告評定不適宜入教導所，被指教導所的訓練不會對她有所得益。法官將判刑押後至9月18日。

辯方稱法庭毋須受制報告建議

辯方昨求情稱，早前法庭為被告曾令兒（現年19歲）進一步索取教導所報告，但情况與上次索取報告相似，懲教人員與被告會面後仍認為不宜入教導所，指教導所的訓練不會對她有得益。

辯方就法律爭議方面，認為法庭可行使酌情權，毋須受制於報告建議，可判被告入教導所。辯方表明，被告及家屬固然希望法庭判入教導所，但退一步亦冀若考慮判監，可考慮被告曾患抑鬱，其精神科醫生報告顯示她或因受情緒影響的因素下犯案，酌情輕判。暫委法官梁嘉琪聽罷求情押後判刑。

同案7名被告經審訊被定罪，上周六已判刑，其中4名成年被告被判囚4年兩個月至4年3個月；至於案發時未成年3人，梁官當時明言可判監50至54個月，其中13歲被告刑期最長，但考慮年紀及平衡社會利益，終判3人入教導所。另外一人脫罪。

控罪指被告2019年10月6日在灣仔杜老誌道近軒尼詩道交界，及史釗域道至堅拿道西之間一段軒尼詩道參與暴動。

【案件編號：DCCC283/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 教導所 暴動罪 禁蒙面法 反修例事件

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