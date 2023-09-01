越線校巴東涌撞巴士34傷 傷者包括19學童 英基校巴司機被捕

校巴司機兩童情况嚴重

事發昨早7時50分，英基學校校巴司機接載20人由屯門前往愉景灣英基智新書院，駛至翔東路近深水角時，與一輛往欣澳的愉景灣DB03R巴士迎頭相撞。校巴其後衝到路邊草叢，右邊車身嚴重損毁，65歲司機一度被困車內，需由消防救出；雙層巴士則撞向路邊鐵絲網後停下，當時有100名乘客。

新界南總區調查及支援組警司徐鎮東表示，事發時兩車在同一行車線，相信校巴偏離原來行車線越線行駛，導致意外，校巴司機有20年相關駕駛經驗，昨早7時開工；巴士司機有兩年相關駕駛經驗，昨早5時半起開始工作，意外時正駕駛第二轉由愉景廣場出發往欣澳巴士，現場非交通黑點。警方將循車輛機件、行車紀錄、路面環境及司機精神狀態方向調查。

愉景灣巴士司機：見校巴逆線即煞停

意外造成34人受傷，校巴司機頭及腳傷，25歲姓劉巴士司機臉及頸傷，傷者均清醒，分送4間醫院治理。巴士司機被救出時面有血漬，需戴頸箍固定。他稱事發前見校巴逆線而行，自己「即刻落brake」冀煞停巴士，惟因距離太近最終撞上，估計校巴當時時速約50公里，惟觀察不到司機情况。

意外後部分待援學童情緒激動哭泣，由學校職員相擁安慰。有中二學生稱，事發前沒察覺左搖右擺或先兆，撞車後感頭暈。巴士下層後排乘客張小姐受訪時猶有餘悸，「心仲卜卜跳」，形容事發時「嘭」一聲、「好大力」，自己倒在對面座位乘客身上，幸大部分人僅輕傷。愉景灣巴士公司稱全力協助警方調查，對傷者致以慰問。英基學校協會已聯繫學生家長，並與校巴運營商協調。