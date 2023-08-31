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【Emily】「夜經濟」齊獻計 議員鼓勵演唱會觀眾落老蘭

【明報專訊】特首李家超噚日邀請多名立法會議員到禮賓府出席早餐會，就本港發展文化藝術產業交流，席間討論到近期熱議嘅「夜經濟」。民建聯選委界別議員陳仲尼（Rock）引述李家超話，認同需進一步發展機場藝術品貯存設施，並即場要求副政務司長卓永興協調財庫局同文體旅局跟進。政府正計劃刺激晚上市道，多名議員會上提出利用演唱會等大型表演活動推動「夜經濟」，包括鼓勵觀眾去蘭桂坊繼續消費等。

機場藝術品貯存設施 引特首認同需發展

上月特首互動交流答問會其中一個主題為文藝產業發展，部分當日有發言嘅議員獲邀出席早餐會，與李家超、卓永興、文體旅局長楊潤雄等官員交流。機管局正研究於機場興建藝術品貯存設施，Rock提出要確保設施硬件符合國際標準，同時擴闊推廣對象，為本地以至全球嘅藝術品收藏家提供服務，並開拓大灣區市場。Rock又建議舉辦更多國際文藝盛事，包括爭取國際名牌來港舉行展覽，佢話李家超亦認同提議。

多名議員趁機獻計推動「夜經濟」，Rock提議喺演唱會散場後，鼓勵觀眾到酒吧如蘭桂坊等消費，改善夜晚市道。楊永杰就提出鼓勵更多國際巨星來港開演唱會，並喺場外設置攤檔同美食車，仲話可以聯同旅遊業界推出演唱會套票。民建聯鄭泳舜提議多於維港兩岸辦大型表演活動，又認為應定期舉行文藝盛事月或盛事周，為藝團提供表演同交流平台。

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