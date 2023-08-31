明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】挑機議員 王國興邀破12年出席紀錄 批本屆表現「不似預期」 勉「無敵易陷腐蝕」

【明報專訊】原定有13名立法會議員出席、9月8日舉行嘅「立會好聲音」音樂會取消，但「完善選舉制度」後嘅議員行為再次成為焦點。曾擔任立法會議員12年嘅工聯會王國興喺社交平台發文，指本屆議員嘅表現「差強人意，不似預期」，仲向一眾議員贈詩：「懸崖勒馬須反省，無敵最易陷腐蝕。勸君為民應戳（戮）力，懶政庸政最不堪」。

王國興提到，議員嘅「好聲音」應喺立法會「表演」，「是否『好聲音』還要問問老百姓」，又話立法會「班長」廖長江對議員嘅提示並非「合格」要求，只是唔想立法會表現「無咁難睇」。

王國興仲向現任議員公開挑戰，請議員打破佢12年喺立法會嘅紀錄，包括不缺席及不遲到立法會大會及每項大會議程，除咗一次西鐵故障被困列車；參加每年度《施政報告》喺每個事務委員會嘅簡介會及財政預算案特別財委會，並每次發問質詢；任內共爭取到5項修例。

有網民留言讚王國興係議員典範，王留言話「只是看不下去」，不服氣中央政府改革立法會嘅良苦用心「被白白浪費掉」。現任議員陸頌雄就留言話「向興哥榜樣學習」。

湯家驊也批「沒反對聲便是這樣？」

曾當11年立法會議員嘅行會成員湯家驊亦係社交媒體發文批評，話「立會聲音好不好並非重點，立會無聲音才是最令人擔心的地方」，又問「沒有反對聲音便是這樣？」不過有網民揶揄話「會發言嘅都俾人捉晒坐監啦」。

相關字詞﹕王國興 立會好聲音

上 / 下一篇新聞

民署指兩活動或涉刑事 有文章「涉粗言 含爭議」 前港語學主席驚訝「有另一單」受查
民署指兩活動或涉刑事 有文章「涉粗言 含爭議」 前港語學主席驚訝「有另一單」受查
港大非本地學士生人數「復常」 逾800內地佔半
港大非本地學士生人數「復常」 逾800內地佔半
回應迎新營風波 張翔：倘屬實將紀律行動
回應迎新營風波 張翔：倘屬實將紀律行動
為還押者冒簽令狀 退休婦囚5月
為還押者冒簽令狀 退休婦囚5月
疫改生活習慣未復常 6歲學童近視率倍增
疫改生活習慣未復常 6歲學童近視率倍增
學童快樂指數微跌 團隊倡生命教育列師訓必修
學童快樂指數微跌 團隊倡生命教育列師訓必修
談郵輪碼頭交通 指楊潤雄諉過營運商 葉劉質問官員貢獻
談郵輪碼頭交通 指楊潤雄諉過營運商 葉劉質問官員貢獻
26工種輸勞下周可申 洗衣業料反應熱
26工種輸勞下周可申 洗衣業料反應熱
西貢米芝蓮菜館再遭淋油 疑針對3負債員工
西貢米芝蓮菜館再遭淋油 疑針對3負債員工
公民科考察涵軍人生活體驗 長程團增短程大減 去年缺席中五生須補「經歷」
公民科考察涵軍人生活體驗 長程團增短程大減 去年缺席中五生須補「經歷」
幼小同盟啟動 保良局小學幼園共享資源
幼小同盟啟動 保良局小學幼園共享資源
港生聯合國交流 合製反貪政策指南
港生聯合國交流 合製反貪政策指南
東區醫院精神科視像訓練恆常化 醫局App連接 對象擬擴至兒童青年
東區醫院精神科視像訓練恆常化 醫局App連接 對象擬擴至兒童青年
大坑西邨商戶遷出限期延明年2月底
大坑西邨商戶遷出限期延明年2月底
警箍頸司機死因重審 未定有否陪審團
警箍頸司機死因重審 未定有否陪審團
明年藝博廣邀全球藝術家 須守國安法 料吸2000人參與 楊潤雄：港續有好多創作空間自由
明年藝博廣邀全球藝術家 須守國安法 料吸2000人參與 楊潤雄：港續有好多創作空間自由
無業漢侵犯邊緣智商男童 棄保兩年被捕認6罪
無業漢侵犯邊緣智商男童 棄保兩年被捕認6罪
指張秀賢欠債14萬 通識教育教聯前主席入稟追討
指張秀賢欠債14萬 通識教育教聯前主席入稟追討
「姜牧師」前年六四涉犯聚 10月裁決
「姜牧師」前年六四涉犯聚 10月裁決
萬元賄懲教助理帶違禁品入倉 兄妹囚半年及3月
萬元賄懲教助理帶違禁品入倉 兄妹囚半年及3月
教空手道拍女學員臀 港隊前教練脫非禮罪
教空手道拍女學員臀 港隊前教練脫非禮罪
七人車荃灣撞壆 司機失蹤
七人車荃灣撞壆 司機失蹤
大灣區GBA專題：北上電子支付消費 免手續費有竅門
大灣區GBA專題：北上電子支付消費 免手續費有竅門
【Emily】「夜經濟」齊獻計 議員鼓勵演唱會觀眾落老蘭
【Emily】「夜經濟」齊獻計 議員鼓勵演唱會觀眾落老蘭
【Emily】關繼威諾獎得主 下月慈善論壇演講
【Emily】關繼威諾獎得主 下月慈善論壇演講
【Emily】賑災基金申追加7000萬注資
【Emily】賑災基金申追加7000萬注資
【Emily】打機片當飛機意外被笑 方國珊：農曆七月眼殘睇錯
【Emily】打機片當飛機意外被笑 方國珊：農曆七月眼殘睇錯
【Emily】廣州訪護老院 郭玲麗遇陳克勤前義工
【Emily】廣州訪護老院 郭玲麗遇陳克勤前義工