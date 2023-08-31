【Emily】挑機議員 王國興邀破12年出席紀錄 批本屆表現「不似預期」 勉「無敵易陷腐蝕」

王國興提到，議員嘅「好聲音」應喺立法會「表演」，「是否『好聲音』還要問問老百姓」，又話立法會「班長」廖長江對議員嘅提示並非「合格」要求，只是唔想立法會表現「無咁難睇」。

王國興仲向現任議員公開挑戰，請議員打破佢12年喺立法會嘅紀錄，包括不缺席及不遲到立法會大會及每項大會議程，除咗一次西鐵故障被困列車；參加每年度《施政報告》喺每個事務委員會嘅簡介會及財政預算案特別財委會，並每次發問質詢；任內共爭取到5項修例。

有網民留言讚王國興係議員典範，王留言話「只是看不下去」，不服氣中央政府改革立法會嘅良苦用心「被白白浪費掉」。現任議員陸頌雄就留言話「向興哥榜樣學習」。

湯家驊也批「沒反對聲便是這樣？」

曾當11年立法會議員嘅行會成員湯家驊亦係社交媒體發文批評，話「立會聲音好不好並非重點，立會無聲音才是最令人擔心的地方」，又問「沒有反對聲音便是這樣？」不過有網民揶揄話「會發言嘅都俾人捉晒坐監啦」。