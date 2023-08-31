【Emily】挑機議員 王國興邀破12年出席紀錄 批本屆表現「不似預期」 勉「無敵易陷腐蝕」

【明報專訊】原定有13名立法會議員出席、9月8日舉行嘅「立會好聲音」音樂會取消，但「完善選舉制度」後嘅議員行為再次成為焦點。曾擔任立法會議員12年嘅工聯會王國興喺社交平台發文，指本屆議員嘅表現「差強人意，不似預期」，仲向一眾議員贈詩：「懸崖勒馬須反省，無敵最易陷腐蝕。勸君為民應戳（戮）力，懶政庸政最不堪」。
王國興提到，議員嘅「好聲音」應喺立法會「表演」，「是否『好聲音』還要問問老百姓」，又話立法會「班長」廖長江對議員嘅提示並非「合格」要求，只是唔想立法會表現「無咁難睇」。
王國興仲向現任議員公開挑戰，請議員打破佢12年喺立法會嘅紀錄，包括不缺席及不遲到立法會大會及每項大會議程，除咗一次西鐵故障被困列車；參加每年度《施政報告》喺每個事務委員會嘅簡介會及財政預算案特別財委會，並每次發問質詢；任內共爭取到5項修例。
有網民留言讚王國興係議員典範，王留言話「只是看不下去」，不服氣中央政府改革立法會嘅良苦用心「被白白浪費掉」。現任議員陸頌雄就留言話「向興哥榜樣學習」。
湯家驊也批「沒反對聲便是這樣？」
曾當11年立法會議員嘅行會成員湯家驊亦係社交媒體發文批評，話「立會聲音好不好並非重點，立會無聲音才是最令人擔心的地方」，又問「沒有反對聲音便是這樣？」不過有網民揶揄話「會發言嘅都俾人捉晒坐監啦」。