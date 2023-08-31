萬元賄懲教助理帶違禁品入倉 兄妹囚半年及3月

荔枝角收押所還押者吳天文（35歲），以及其妹吳樂澝（31歲），同承認3項向公職人員提供利益罪。至於被控3項公職人員接受利益罪的二級懲教助理金永勤（34歲）亦擬認罪，辯方早前指他有自閉症，希望押後待準備臨牀心理學家報告，案件押後9月13日再應訊。

求情稱出於關愛兄長犯案

官指非減刑理由

辯方昨為兩兄妹求情稱，兩被告分別出於想改善自己獄中生活及關愛兄長而犯案。裁判官稱，吳樂澝即使因關愛兄長及愚蠢犯事，亦非減刑理由，她已成年及已婚，而且多次接觸另一被告金永勤，反映她知道違法，但仍甘願被兄長利用。吳天文則是本案的始作俑者，利用胞妹犯案。法庭分別判處兩人囚半年至3個月。

帶兩副眼鏡煙打火機文具等

兩名被告承認案情指，案發時吳天文還押於荔枝角收押所。吳樂澝與金永勤在2022年5月至8月期間，無適當權限下多次通訊及會面，吳樂澝將兩副眼鏡、非懲教署指定牌子的煙、打火機、筆記簿及文具等物品交予對方，並向他提供3筆賄款共10,100元。吳天文及吳樂澝在警誡下承認向金提供過萬元賄款，作為對方將上述物品攜帶入收押所交予吳天文的報酬。

【案件編號：WKCC 2343/23】