「姜牧師」前年六四涉犯聚 10月裁決

控方指各被告非因工作獲豁免

被告陳志堅、「姜牧師」姜嘉偉、鄒心怡及黃振南各被票控於2021年6月5日凌晨12時03分，在銅鑼灣怡和街及東角道交界，無合法權限及合法辯解下參與受禁群組聚集。4人中僅姜嘉偉有律師代表。陳、姜的律師和控方早前已向法庭呈交書面陳辭。

控方補充指，法庭除可依賴警員的觀察，亦可觀察閉路電視片段，判斷各人是否聚集在一起或互相之間沒有關係。控方稱只有工作因素才可獲豁免或算合理辯解，雖然各被告穿著相似的服飾，但他們並非如記者般履行採訪工作，反而聚首一起聊天。而即使接納他們為記者，也無必要留守至深夜。

陳志堅和鄒心怡分別簡短回應稱，除新聞攝影外，記者還需與後勤同事溝通，而維園雖為重點採訪位置，也要四處游走觀望。姜的律師則稱，控方證人主要就聚集前發生的事作供，但無從知曉涉案時段各被告是否均有參與聊天，懷有共同目的，重申他們單純站立在一起不足以構成受禁群組。

【案件編號：ESFS 107-8、110/21等】