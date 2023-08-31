無業漢侵犯邊緣智商男童 棄保兩年被捕認6罪

被告楊懷恩承認3項以威脅手段促致他人作非法的性行為罪、各一項製作兒童色情物品、普通襲擊、意圖妨礙司法公正、不按法庭的指定歸押罪，另各一項以威脅手段促致他人作非法的性行為、製作兒童色情物品罪則存檔法庭。

案情指，事主X案發時13歲，智商處於臨界值的80，亦有專注力不足及過度活躍症。他在2018年與被告經共同朋友認識。2020年4月1日，被告帶X到粉嶺華明邨一個單位內，隔着衣服用陽具摩擦X的骨盆位置，又強迫對方為他手淫，威脅X若不照辦就會打他。

4月14日及20日，被告兩度在大埔大窩村公廁強迫X替他口交及手淫，威脅X若不照辦就會打他，又曾以電話拍攝過程。X的父母因發現X經常夜歸，向學校社工求助，X及後向社工披露被告的行為，最終報警。X在認人手續中認出被告，警方亦在被告電話發現X為被告手淫和口交的片段。

扯事主頭髮要脅銷案

6月21日，被告在粉嶺嘉盛苑外截停X及拉扯其頭髮，並稱「你之前認人認到我，你係咪好開心啊，搞到我畀人收咗部電話」，又威嚇X若不銷案便會安排某人打他。被告被起訴後在8月12日缺席聆訊，當時律師呈交了醫生紙，法庭基於被告曾干擾X及沒有到警署報到，發出拘捕令。被告至2022年6月再被捕，他向警方解釋因病缺席聆訊後，要與女友慶祝生日所以沒有再歸押。

【案件編號：DCCC 942/22】