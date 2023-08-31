明年藝博廣邀全球藝術家 須守國安法 料吸2000人參與 楊潤雄：港續有好多創作空間自由

政府撥款4200萬

香港演藝博覽獲政府撥出4200萬元資助，由康文署及大館支持，與西九文化區及亞洲協會香港中心合作，9個場地包括香港文化中心、香港大會堂及高山劇場等。節目及活動分成七大類別，包括演博節目、國際精品演出、項目推介、自選廣州及深圳之旅等（見表）。

其中昨起開始報名的「項目推介」，讓團體或藝術家需提交未曾巡演的作品，大會將安排15分鐘演講及問答，向潛在合作伙伴及資助者提出建議和尋求支持。「國際精品演出」的每項表演最多60分鐘，場地、技術支援、旅費及住宿津貼均由大會提供；申請者須擁有巡迴演出經驗，過去5年曾製作至少10場收費表演，如戲劇、舞蹈、音樂等。

楊：政府目標打造獨特大型博覽

楊潤雄表示，香港有很多不同推動文化藝術和創意產業平台，包括巴塞爾藝術展、香港國際影視展等，為本港文化藝術界構建很多與境內外同業交流和促成商業活動平台，但未有支持表演藝術產業化發展和推動交易買賣的平台，故舉辦演藝博覽，以支持本土藝術發展。

楊說，政府目標是打造獨特及具吸引力的大型國際表演藝術博覽，長遠發展為成功品牌；博覽之後有康文署主辦的大灣區文化藝術節，料可吸引更多海外人士訪港。他又稱正向世界各地發邀請，每宗申請均由5人組成的國際顧問團隊評核，他們在澳洲、新加坡、加拿大等地有藝術經驗。

香港藝術發展基金諮詢委員會主席王英偉表示，冀藉博覽讓本地藝術家認識世界頂尖藝術家，促進彼此交流合作，令藝術作品更有層次，並將香港藝術行業及產業化，推動本土藝術的可持續發展。他稱預計參與的藝術專業人士約2000人，吸引約數萬名旅客和觀眾。

藝發局：未框死內地海外參與者比例

至於香港、內地及海外參與者比例，藝發局主席霍啟剛強調會先視乎作品質素，再盡量在三者中取得平衡，不應「框死」比例。他說博覽的KPI或成績不止參與團體或觀眾數目，推動文化交流更為重要。