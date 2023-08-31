東區醫院精神科視像訓練恆常化 醫局App連接 對象擬擴至兒童青年

方便外出困難病人

東區醫院精神科視像訓練推行至今3年，已提供訓練予超過3000名老人精神科病人人次，以及超過5200名成人精神科病人人次。視像訓練服務去年起擴展至照顧者，以增強照顧者對於病症的認知和家居護理知識，讓他們更好地照顧患者，同時為照顧者提供更多關顧。

該院精神科今年4月起試用「HA Go」進行老人和成人精神科視像訓練，正計劃推廣至兒童及青少年精神科，為病童和照顧者提供學前準備及教育講座等訓練內容。

屬門診以外選擇 非取代

東區醫院精神科部門主管吳瑛琼表示，醫院會評估病人的精神狀况、情緒等因素，決定是否適合接受視像訓練，強調視像訓練不會取代門診服務，而是為病人提供多個訓練選擇和模式。醫管局高級醫療信息經理沈熙恩提到，HA Go可一站式處理網上會議連接和密碼，更方便病人登入和參與網上訓練。

照顧者：省覆診時間減負擔

83歲添哥2018年確診認知障礙症，2019年起在東區醫院精神科接受治療。其68歲照顧者林小姐憶述，當時帶添哥回醫院覆診，雙方都覺得辛苦，加上添哥年紀大，不願走動，帶他外出乘車亦有困難。每次她帶添哥到醫院後，都要等數小時才可接他「放學」。

其後添哥參與先導計劃，林小姐形容他可「安坐家中」上課接受視像訓練，也漸漸記得同學、護士和導師，性格變得更開朗。她說毋須帶添哥外出，能節省時間處理家務，亦有效減輕照顧和情緒壓力。