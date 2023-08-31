東區醫院精神科視像訓練恆常化 醫局App連接 對象擬擴至兒童青年

【明報專訊】東區醫院2020年8月起為老人精神科和成人精神科日間醫院病人展開視像訓練先導計劃，新冠疫情下利用網上會議平台向病人提供服務，而為方便有外出困難的病人，該訓練已恆常化，服務亦擴至照顧者。該院精神科今年4月起試用手機應用程式「HA Go」進行老人和成人精神科視像訓練，正計劃推展至兒童及青少年精神科。
方便外出困難病人
東區醫院精神科視像訓練推行至今3年，已提供訓練予超過3000名老人精神科病人人次，以及超過5200名成人精神科病人人次。視像訓練服務去年起擴展至照顧者，以增強照顧者對於病症的認知和家居護理知識，讓他們更好地照顧患者，同時為照顧者提供更多關顧。
該院精神科今年4月起試用「HA Go」進行老人和成人精神科視像訓練，正計劃推廣至兒童及青少年精神科，為病童和照顧者提供學前準備及教育講座等訓練內容。
屬門診以外選擇 非取代
東區醫院精神科部門主管吳瑛琼表示，醫院會評估病人的精神狀况、情緒等因素，決定是否適合接受視像訓練，強調視像訓練不會取代門診服務，而是為病人提供多個訓練選擇和模式。醫管局高級醫療信息經理沈熙恩提到，HA Go可一站式處理網上會議連接和密碼，更方便病人登入和參與網上訓練。
照顧者：省覆診時間減負擔
83歲添哥2018年確診認知障礙症，2019年起在東區醫院精神科接受治療。其68歲照顧者林小姐憶述，當時帶添哥回醫院覆診，雙方都覺得辛苦，加上添哥年紀大，不願走動，帶他外出乘車亦有困難。每次她帶添哥到醫院後，都要等數小時才可接他「放學」。
其後添哥參與先導計劃，林小姐形容他可「安坐家中」上課接受視像訓練，也漸漸記得同學、護士和導師，性格變得更開朗。她說毋須帶添哥外出，能節省時間處理家務，亦有效減輕照顧和情緒壓力。