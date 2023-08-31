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港聞

港聞二

港生聯合國交流 合製反貪政策指南

【明報專訊】大專生劉宥成（Raymond）為首屆「廉政公署菁英誠信領袖計劃」成員，早前透過該計劃加入聯合國旗下一個青年諮詢委員會，與全球不同青年視像交流，並將共同製作政策指南，教育青少年預防和打擊貪污，供不同聯合國成員參考。劉稱，交流期間難忘一些國家青年談反貪、廉潔時會被平輩看不起，因當地文化賺錢至上，「甚至有人會叫你不要再講貪污，可能會有生命威脅」，令他覺得香港作為世界上其中一個最廉潔城市是得來不易。

香港廉政公署、聯合國毒品和犯罪問題辦公室及國際反貪局聯合會共同編製政策指南，並將於今年12月出版。今年升讀城市大學環球商業系統管理學系四年級的劉早前加入該份政策指南的青年諮詢委員會，就刊物內容和製作提供意見。劉早前在視像會議分享香港青年在反貪、宣傳廉潔等的經驗，不但認識其他地區情况，亦擴闊世界觀。

赴內地了解廉政建設發展

另一位領袖計劃成員、今年升讀港大政治學與法學二年級的張惠欣（Suki）則聯同另3名成員，在本月初接待6名來自塞內加爾反貪機構代表到訪廉署。在文化交流環節，4人為機構代表準備蛋撻、燒賣、咖啡和奶茶等本地食品。她提到在準備食物前得悉不少塞內加爾人均信奉伊斯蘭教，飲食有嚴格要求，故格外留意其需要，亦對機構代表身穿其家鄉傳統衣物出席活動感到喜出望外。劉、張二人亦參與3日大灣區交流團，了解內地反腐工作和廉政建設的最新發展和體驗國情。

明年是廉署成立50周年，廉署社區關係處助理處長嚴厚蘊提到「香港國際廉政學院」明年2月成立；5月將舉行第八屆廉政公署國際會議，領袖計劃成員將積極參與。她期望成員透過計劃加深對廉署反貪工作的認識及熱誠，長遠成為擁護廉潔、法治，具國家觀念和國際視野的社會領袖。

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