幼小同盟啟動 保良局小學幼園共享資源

稱收生理想 暫毋須合併學校

被問獻新猷是否為了在學界「縮班殺校潮」之際穩住學生來源，保良局教育總主任（學前教育及小學）劉志聰稱，各區資助和直資屬校過往一直「辦得不錯」，新計劃旨在提升教育服務質素，不排除日後將計劃擴至涵蓋屬下中學。

學生人口下跌，教育局近年安排部分官校合併，冀發揮牽頭作用，供其他辦團參考。被問保良局屬校有否合併或重置計劃，劉稱各區收生理想，報名人數超額，暫毋須合併學校，但會居安思危，繼續提升教學質素。

冀提升教育質素 或擴至中學

劉又說，「幼小同盟」計劃不會削減屬下小學資源，校長有商議例如在考試周借出校舍空間，亦相信小學生與幼園生多交流，可助群體發展。

計劃下保良局幼稚園和小學會合辦活動、興趣班，教學團隊有各類交流。大埔津校、保良局田家炳千禧小學校長陳寶玲舉例，校內單車徑將開放予區內保良局幼稚園。她說校方亦配合推動國民身分認同的學習宗旨，會與幼稚園合辦節慶活動體驗中華文化。土瓜灣直資、保良局林文燦英文小學校長文詩詠說會透過計劃與幼稚園合辦科學探究等活動。教育局副局長施俊輝期望更多辦學團體效法，讓小學軟硬件資源全面對屬校開放助提升教育服務。