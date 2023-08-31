公民科考察涵軍人生活體驗 長程團增短程大減 去年缺席中五生須補「經歷」

校方憂學生已畢業難要求參與

新學年內地考察共26個行程，3天團有10條路線最多；一天團由本學年的8個選項減至3個，到訪廣州或深圳；另新增7個4至5天團，前往福建、上海、湖南及重慶等廣東省以外地方。學校須於9月5至21日提交申請。教育局稱，一向鼓勵學校選擇日數較長的行程，又建議隨團教師善用交通時間向學生講解參訪點，鼓勵觀察交通基建設施和城市規劃特色等周圍環境。

行程總數增4個 至26個

部分路線涉獵國安相關學習活動（見表）。其中台山團以國防教育為主題，學生須赴國防教育基地，體驗軍人生活並進行防災減災訓練，培養愛鄰愛國情懷。上海團須到東方綠舟國防園，參觀仿真航空母艦等及參加射擊課程；重慶團則須往重慶驍戰中小學社會實踐教育基地，參加斐然湖徒步行軍拉練等，兩團重點皆為維護國安的重要。

有射擊課程徒步行軍拉練

創知中學校長黃晶榕表示，學校計劃於11月秋季旅行之際安排中五生赴內地考察，上次師生皆感行程密集、意猶未盡，因此屬意3至4天團，若5天團能在假期成行，亦會考慮。他稱全級學生同時赴內地考察，須安排10多名教師隨團，若行程橫跨上課日，將影響其他級別，相信新學年仍以3至4天團最受歡迎。

有中五生在過去學年缺席公民科內地考察，教育局稱，須為缺席生提供配合公民科課程及具豐富學習內容的其他活動，讓學生獲得相關的學習經歷，惟未正面回應具體安排或可選方案。學界則眾說紛紜，黃晶榕稱，缺席生除了隨中五團出發外，亦可參與學校其他內地考察團，在完成專題研習及分享後便可滿足要求。北角協同中學公民科主任黃中偉稱，校內3名中五生因感染新冠而缺席考察，惟學校初步計劃於學年末的試後活動期內啟程，難再要求屆時已畢業的學生隨團考察，故安排他們改為網上研習。

津貼中學議會主席李伊瑩稱局方曾建議缺席生在新學年隨中五團出發，但部分學校或安排在文憑試期間啟程，憂中六生無法參與，期望教育局盡快公布具體指引或提供可行方案。