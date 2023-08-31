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26工種輸勞下周可申 洗衣業料反應熱

【明報專訊】勞工處下周一（9月4日）起推出補充勞工優化計劃，准許僱主申請輸入侍應、髮型師、洗衣工人等26個「非技術或低技術」工種。洗衣商會稱疫後生意恢復八成，惟尚欠缺三四成人手，料不少僱主有興趣申請輸入外勞；美髮美容業商會相信僱主需衡量不同因素，例如外勞住宿開支、文化差異等，才決定是否申請。

洗衣業可申請輸入洗衣工人和整熨工。香港洗衣商會主席周漢強昨在港台《千禧年代》表示，疫後業界生意恢復八成，惟欠缺三四成人手，約兩成機器因人手不足無法運作，估計不少僱主有興趣申請輸入外勞。

周漢強指出，僱主需負擔外勞住宿開支，成本較大，相信初期申請會以大型洗衣工場為主。他說洗衣業工作環境溫度和勞動程度高，不少工人年紀大，缺乏年輕人入行，行業長遠需外勞協助才能維持運作。

香港美髮美容業商會理事長許迪生在同一節目指出，疫後行內不少人轉為兼職或自由工作者，復常後要他們回復全職有困難，現時洗頭及染髮工種人手嚴重短缺，不少髮型師「一腳踢」，若要本地加薪招聘，成本則要轉嫁消費者，亦會減低髮型屋競爭力，故歡迎政府推出計劃。

不過，許迪生關注僱主需負擔外勞住宿開支，又指大灣區外勞操普通話、有文化差異等，客人或會抗拒，相信業界需衡量不同因素才能決定是否申請。

黃家和：有飲食集團擬申二三百人

飲食業可申請輸入侍應、初級廚師、收銀員、食品加工工人。香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報表示，歡迎政府推出計劃准許輸入外勞，目前以大型餐飲集團或企業較感興趣，舉例如中式酒樓招聘困難，疫後缺乏人手，尤其飲宴需要大量人手應付。他透露有大型集團有意申請輸入200至300名外勞，料以侍應為主。他強調會同步加強本地招聘，輸入外勞大前提是不想影響本地勞工市場。

相關字詞﹕髮型師 洗衣工人 基層 輸入外勞

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