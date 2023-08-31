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港聞

港聞二

談郵輪碼頭交通 指楊潤雄諉過營運商 葉劉質問官員貢獻

【明報專訊】啟德郵輪碼頭本月初被郵輪客批評交通配套不足，文化體育及旅遊局長楊潤雄曾稱會評估碼頭營運商表現，稱後者經營10多年，理應知道郵輪抵港會出現的問題。行會召集人葉劉淑儀昨在報章撰文批評，稱「看不慣」楊潤雄企圖諉過碼頭營運商，指碼頭交通不足早有先例，只是政府沒汲取教訓，質問局長及各旅遊事務專員這些年「有什麼貢獻」，導致今次要勞煩政務司副司長開多次會議「補鑊」，形容碼頭經歷「10年浩劫」。文體旅局回覆本報查詢時稱局方已看到該文章，知道有關意見。

文體旅局：已看到文章

碼頭營運商環美郵輪碼頭董事總經理班智榮向本報稱，感謝葉太對郵輪碼頭的支持和關注，承認碼頭零售業務因附近無辦公室及住宅區而存在挑戰，但認為碼頭本身非為購物設計，而碼頭依靠船停泊吞吐量於2021年已「回本」，故認為啟德碼頭「作為碼頭而言是成功」。

營運商：非為購物設計 回本「算成功」

葉太昨在《經濟日報》撰文表示，啟德郵輪碼頭2013年迎接「海洋水手」號、2018年「世界夢」號時已有交通接駁問題，至今無改善，質疑上至局長、下至旅遊事務專員多年來有何貢獻。她批評政府把位置偏遠的啟德碼頭定位為旅遊景點「捉錯用神」，「酒樓商舖都做唔起」，促當局改善交通配套方便遊客往返景點，並為碼頭重新定位，如引入攀石場及溜冰場。

政府昨起逐漸不再動用公帑為啟德郵輪碼頭提供免費交通，3條額外往油尖旺及金鐘的免費穿梭巴士線取消，短期內讓免費巴士恢復收費。昨日起郵輪「名勝世界壹」號抵港班次，免費交通僅餘城巴22R線及來往觀塘apm的穿梭巴士。城巴20R及九巴25R線曾於海洋光譜號靠港時免費提供服務，城巴及九巴昨稱相關路線將於再有大型郵輪抵港時再營運。

至於未來會否續向的士派石油氣券，班智榮稱措施現時由碼頭出資，上周曾與業界會面表明派券非長久可行做法，相信業界理解，又引述業界指比起派券，更贊成容許的士收取附加費。

相關字詞﹕葉劉淑儀 楊潤雄 啟德郵輪碼頭

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