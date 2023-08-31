談郵輪碼頭交通 指楊潤雄諉過營運商 葉劉質問官員貢獻

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碼頭營運商環美郵輪碼頭董事總經理班智榮向本報稱，感謝葉太對郵輪碼頭的支持和關注，承認碼頭零售業務因附近無辦公室及住宅區而存在挑戰，但認為碼頭本身非為購物設計，而碼頭依靠船停泊吞吐量於2021年已「回本」，故認為啟德碼頭「作為碼頭而言是成功」。

營運商：非為購物設計 回本「算成功」

葉太昨在《經濟日報》撰文表示，啟德郵輪碼頭2013年迎接「海洋水手」號、2018年「世界夢」號時已有交通接駁問題，至今無改善，質疑上至局長、下至旅遊事務專員多年來有何貢獻。她批評政府把位置偏遠的啟德碼頭定位為旅遊景點「捉錯用神」，「酒樓商舖都做唔起」，促當局改善交通配套方便遊客往返景點，並為碼頭重新定位，如引入攀石場及溜冰場。

政府昨起逐漸不再動用公帑為啟德郵輪碼頭提供免費交通，3條額外往油尖旺及金鐘的免費穿梭巴士線取消，短期內讓免費巴士恢復收費。昨日起郵輪「名勝世界壹」號抵港班次，免費交通僅餘城巴22R線及來往觀塘apm的穿梭巴士。城巴20R及九巴25R線曾於海洋光譜號靠港時免費提供服務，城巴及九巴昨稱相關路線將於再有大型郵輪抵港時再營運。

至於未來會否續向的士派石油氣券，班智榮稱措施現時由碼頭出資，上周曾與業界會面表明派券非長久可行做法，相信業界理解，又引述業界指比起派券，更贊成容許的士收取附加費。