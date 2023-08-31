學童快樂指數微跌 團隊倡生命教育列師訓必修

校內生命教育指數升 「減校園欺凌」

研究團隊今年3至7月期間收集10所小學和10所中學，合共1448名小學生、1795名中學生及146名教師問卷。結果顯示，學童整體快樂指數為6.62分，按年微跌2.2%；指數下跌原因主要是學童的4項心理資本中「智慧」指數的下跌。何濼生稱，調查根據「關愛」、「智慧」、「堅毅」及「行動」（愛智毅行教育）量度學童的心理資本，「智慧」指數與學童的自我管理、情緒處理有關，對快樂指數有顯著影響。

調查亦發現，校園欺凌情况於低年級有改善，今年的「未受欺凌指數」為3.814（5為最高，數值愈高代表愈未受欺凌），按年微跌1%；高年級的指數較低年級的高，但呈現下降趨勢。何濼生稱，校園欺凌多發生於年紀小的兒童，他們反抗力弱，惟調查發現於小學有改善，並樂見結果顯示生命教育增多，能有效減少校園欺凌。

現時大部分學校偏向採用授課、研討會等進行生命教育，何建議透過歌唱形式、以正向歌曲鼓勵學童。他續指，現時只有四成教師表示曾接受生命教育培訓，難以為學生樹立榜樣，希望政府將生命教育納入教大的必修課程，加强在職培訓。