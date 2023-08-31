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港聞二

疫改生活習慣未復常 6歲學童近視率倍增

【明報專訊】中大醫學院團隊一項研究發現，新冠防疫措施實施期間，本港幼童的戶外活動時間減少及電子產品使用時間增多，情况延續至疫後；6至8歲兒童在2021年、學童防疫措施放寬後的患近視率，較疫前升近五成，當中6歲兒童的患近視率增近1倍，且年幼兒童及低收入家庭兒童更易受環境等因素增加近視風險。團隊表示，有關研究收集的逾2萬名兒童數據中，一名7歲女童2019年11月首次檢查雙眼近視有175度，相隔9個月加深約225度，未夠8歲近視已達400度。

研究團隊從其「香港兒童眼科計劃」中收集20,527名6至8歲兒童的數據，分析他們在2015至2021年間的近視率變化，覆蓋新冠爆發前、防疫措施實施及面授課暫停期間，以及措施放寬並恢復面授課後的3個研究時期。研究數據包括屈光度、眼軸長度，以及了解學童戶外活動、觀看電子熒幕及近距離工作時間的調查問卷。

中大醫學院眼科及視覺科學學系研究助理教授張秀娟表示，兒童患近視率於2015至2019年相對穩定，惟2020年疫情期間及2021年復常後明顯上升，由2015年的24.9%增至2021年的35.9%，其中6歲年齡組更由12.7%增至2021年的25%（見圖）。

電子產品使用時間增八成 料近視率續高

張秀娟表示，對比疫前的2015至2019年，本港兒童於2020年疫情期間的戶外活動時間由每天1.4小時減至0.8小時，跌近43%；反之電子產品使用時間由每天2小時增至3.56小時，增加78%。張指出，即使面授課恢復，兒童生活方式仍未回復至疫前水平，故預計未來數年本港兒童患近視率或將高踞不下。

陪同8歲兒子覆診眼科的伍先生昨日表示，疫情使兒子錯過發展體能的幼稚園生活，3年來兒子常留家中，無論上課、做功課、上興趣班都是「機不離手」，原本兒子沒近視，但2021年驗出過百度近視，翌年更增至逾200度，在醫生建議下佩戴分層眼鏡，近視才受控。

倡每天戶外活動兩句鐘 閱讀半小時一休

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授兼「香港中文大學賽馬會瞳心童行計劃」總監任卓昇表示，近年近視趨幼年化，但要學懂與電子產品共存。他建議學童增加戶外活動時間至每天兩小時，並保持30至50厘米的閱讀距離、每次少於半小時，並避免在黑暗環境工作。

任卓昇表示，控制近視的藥物療法還有低濃度阿托品眼藥水，根據過往研究，藥水可將近視進度減慢67%，及可將近視減少發病47%，另外「紅光療法」可將近視進度減慢73%。10歲女童羅曉晴昨日表示接受紅光治療一年後，左眼只加深25度近視。

相關字詞﹕兒童 眼鏡 近視 防疫 新冠疫情 香港兒童眼科計劃 中大醫學院

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